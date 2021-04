Siracusa, 51 i nuovi positivi al covid in provincia. La Sicilia resta in zona arancione

Sono 861 i nuovi positivi al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. A dirlo è il bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso dal dipartimento di Protezione civile. Su 24.896 attuali positivi in 1.172 risultano ricoverati con sintomi, 165 in terapia intensiva e i restanti 23.559 in isolamento domiciliare.

I guariti nelle ultime 24 ore ammontano a 1.190 per un totale di 178.181 dall’inizio dell’emergenza a oggi e 19 i decessi nelle ultime ore per un totale di 5.410. I nuovi casi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 306, Catania 215, Messina 113, Siracusa 51, Trapani 50, Ragusa 1, Caltanissetta 24, Agrigento 75, Enna 26.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. È in area rossa la regione Valle D’Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

Il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa al ministero della Salute, ha infine risposto sull’ipotesi di effettuare la seconda dose con un vaccino diverso da quello AstraZeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose: “per il vaccino AstraZeneca per ora non cambia nulla e non sono state prese decisioni diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema. Dunque per AstraZeneca non cambia nulla perché non ci sono evidenze di eventi avversi con la seconda dose”.