Siracusa, 53enne in carcere per stupefacenti

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 53enne in esecuzione di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e rispristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, condannato a 5 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Siracusa nel 2013, era stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali ma, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni, l’Autorità Giudiziaria ha ripristinato la misura precedente e l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.