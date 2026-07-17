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Cronaca Carabinieri

Siracusa, 53enne in carcere per stupefacenti

di Ottavio Gintoli ·
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Operazione dei Carabinieri di Siracusa

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 53enne in esecuzione di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e rispristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, condannato a 5 mesi e 27 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Siracusa nel 2013, era stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali ma, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni, l’Autorità Giudiziaria ha ripristinato la misura precedente e l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

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Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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