Siracusa, 54enne arrestato: sequestrati 1,7 kg cocaina e 300 g marijuana

Cronaca · DROGA

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I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne originario di Siracusa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a Siracusa in Via Algeri, è stato trovato in possesso di 1,7 kg di cocaina, 300 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e per lo spaccio.