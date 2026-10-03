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Cronaca DROGA

Siracusa, 54enne arrestato: sequestrati 1,7 kg cocaina e 300 g marijuana

di Oriana Gionfriddo ·
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cocaina cc sr

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne originario di Siracusa per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a Siracusa in Via Algeri, è stato trovato in possesso di 1,7 kg di cocaina, 300 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi e per lo spaccio.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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