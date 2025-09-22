Siracusa, 6 anni di attesa per 1.000 euro di danni all’auto. Scimonelli: “un paradosso che un accordo transattivo avrebbe risolto subito”

Sei anni di attesa per 1.000 euro di danni all’auto in via Mallia: un paradosso che un accordo transattivo avrebbe risolto subito Il totale a carico del Comune, però, è stato di 2.775,16 euro, perché al danno materiale si sono aggiunte le spese legali della controparte. Un caso che poteva chiudersi in una settimana si è invece trascinato per anni. Non solo bisogna aggiungere la spese legali, commissioni consiliari e consiglio comunale, con costi e tempi del tutto sproporzionati rispetto all’entità del danno.

A rimarcare la gravità della vicenda è lo stesso Collegio dei Revisori dei Conti, che nel suo parere scrive: “Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, il Collegio invita gli uffici competenti a trasmettere gli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 23, c. 5, della L. 289/2002, alla Procura della Corte dei Conti, secondo gli indirizzi fissati dalla stessa nella nota del 23 febbraio u.s., e dandone comunicazione allo scrivente Collegio”.

Una vicenda sollevata dal consigliere comunale Ivan Scimonelli: “questo fotografa alla perfezione il costo della cattiva gestione amministrativa: pagare oltre il doppio in spese legali rispetto al danno reale. E la domanda, oggi, resta inevasa: via Mallia, dal 26 ottobre 2019 ad oggi, è mai stata oggetto di manutenzione ordinaria o straordinaria?“.