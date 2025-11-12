Siracusa, 60 mila euro di fondi Fesi agli istituti penitenziari della provincia

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha assegnato agli istituti penitenziari della provincia di Siracusa circa 60.000 euro del FESI 2025 (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali), destinato a premiare l’impegno e la produttività del personale della Polizia Penitenziaria.

Nella giornata del 10 novembre, si è svolto nella Casa Circondariale di Siracusa il primo incontro tra la Direzione e le organizzazioni sindacali per stabilire i criteri di distribuzione della quota di circa 26.000 euro assegnata a questo istituto.

Il sindacato OSAPP, insieme alle altre sigle presenti, ha presentato al direttore dott. Russo una proposta che individua le criticità e i disagi affrontati dal personale durante l’anno, suggerendo di assegnare le somme in base a specifiche fattispecie di servizio, evitando una distribuzione “a pioggia”.

Un ulteriore incontro è già stato programmato per il 19 novembre presso la Casa di Reclusione di Augusta, alla presenza della direttrice dott.ssa Lantieri, per la definizione dei criteri di riparto di un’altra quota, anch’essa pari a circa 26.000 euro.

È infine attesa la convocazione della Direzione della Casa di Reclusione di Noto, ultimo istituto della provincia coinvolto nella ripartizione dei fondi.

«Ogni istituto penitenziario presenta peculiarità organizzative e difficoltà diverse – ha spiegato il segretario provinciale dell’OSAPP, G. Argentino – ed è quindi fondamentale individuare criteri chiari e proporzionati per garantire una distribuzione equa e corretta delle risorse».

Il sindacato ha inoltre ribadito l’intenzione di monitorare attentamente che la ripartizione del FESI avvenga nel pieno rispetto delle linee guida del DAP, a tutela del personale che quotidianamente opera in condizioni di particolare complessità e disagio.