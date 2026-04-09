Siracusa, 65 anni di auto americane in mostra a Ortigia: viaggio nella storia a stelle e strisce

Sessantacinque anni di storia dell’automobile americana da vivere in appena 48 ore, tra motori iconici, design senza tempo e atmosfere da cinema. È l’iniziativa che animerà la città tra il 1° e il 2 maggio, con un’esposizione gratuita di vetture storiche e moderne lungo alcuni dei luoghi più suggestivi del centro urbano.

L’evento si svolgerà venerdì 1 maggio, dalle 15.30 alle 17.30, nel piazzale del centro commerciale “Archimede”, e sabato 2 maggio dalle 9 alle 12 lungo corso Giacomo Matteotti, dove saranno esposte 15 automobili provenienti da diverse epoche, immatricolate tra il 1957 e il 2022.

Tra le protagoniste dell’esposizione figurano modelli iconici delle case automobilistiche statunitensi più celebri, come Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford Mustang e Pontiac, in un percorso che racconta l’evoluzione dello stile e della cultura motoristica americana.

Ben 14 delle vetture arriveranno dalla Repubblica di Malta, grazie a un gruppo di collezionisti e appassionati guidati da Jesmond Caruana, già protagonisti lo scorso anno di un tour siciliano che ha toccato diverse località dell’Isola, tra cui Comiso, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Scoglitti, Gela, Licata e Agrigento.

La manifestazione offrirà anche un omaggio alla cultura pop, con la presenza di una Pontiac Firebird del 1998 replica della celebre “KITT” della serie televisiva Supercar, simbolo di un immaginario collettivo legato agli anni ’80 e ’90.

Tra le storie più particolari, quella del proprietario Salvatore Coppa, originario di Dortmund ma di radici pozzallesi, che ha riportato in vita il veicolo acquistato nel 2013 in condizioni di grave guasto, grazie a un lungo lavoro di restauro e al contributo del compianto tecnico e pilota Aldo Malfa.

Soddisfazione da parte del delegato del sindaco per il quartiere Ortigia, Raffaele Grienti, che sottolinea come l’iniziativa sia nata da un contatto diretto con gli organizzatori e sia stata resa possibile grazie alla collaborazione tra privati e amministrazione. «Un evento a costo zero per il Comune – evidenzia – che porterà in città un’occasione di grande richiamo per appassionati e curiosi».

Un appuntamento che unisce motori, cultura e spettacolo, trasformando Siracusa in una vetrina internazionale dell’automobilismo d’oltreoceano.