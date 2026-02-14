Siracusa, 72 studenti del Liceo Scientifico “Corbino” conseguono il patentino digitale del Corecom Sicilia

Prima con la Polizia Postale per parlare di illeciti digitali, navigazione responsabile in rete e utilizzo equilibrato dei social media, poi il test finale e la consegna di altri 72 patentini digitali ad altrettanti studenti di tre seconde classi del Liceo Scientifico “Corbino” di Siracusa che hanno così concluso il percorso di formazione in 14 ore promosso dal Corecom Sicilia.

Quello compiuto ieri è un altro importante passo lungo quel percorso di conoscenza rivolto agli studenti che sta portando nelle diverse province della Sicilia l’iniziativa di media literacy del Comitato Regionale per le Comunicazioni.