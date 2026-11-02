Siracusa, 73,7 milioni per le opere pubbliche nel triennio 2027-2029: ecco gli interventi

Politica · Sì della giunta

Oltre 73,7 milioni di euro per ridisegnare infrastrutture, servizi e spazi pubblici della città. È quanto prevede il Programma triennale dei Lavori pubblici 2027-2029 del Comune di Siracusa e approvato dalla Giunta, che quantifica in 73.770.529,67 euro le risorse complessivamente necessarie per realizzare gli interventi inseriti nella programmazione.

Il piano individua una serie di opere strategiche. La voce economicamente più consistente riguarda la realizzazione di un nuovo edificio destinato agli uffici pubblici, per il quale sono previsti 25,5 milioni di euro. L’obiettivo è accorpare e modernizzare gli spazi amministrativi comunali, concentrando la maggior parte della spesa nell’ultima annualità del programma, il 2029.

Una quota significativa degli investimenti riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela del litorale. Per l’area Pantanelli sono previsti 7,2 milioni di euro, mentre il ripristino e il consolidamento della falesia tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio valgono 5,4 milioni.

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Altri 2 milioni sono destinati al consolidamento della costa nelle località balneari di Terrauzza e Fanusa, interessate dai crolli provocati dalle mareggiate. Previsti inoltre 2,34 milioni per il ripristino urgente dei tratti maggiormente danneggiati di via Sacramento.

Nel programma figurano anche interventi sul reticolo idrografico: 1,2 milioni per la ricostruzione degli argini e del fondo alveo del Canale Mammaiabica e 1,15 milioni per il riposizionamento degli argini e la pulizia dell’alveo del fiume Anapo.

Sul fronte della mobilità urbana, l’intervento più rilevante è il parcheggio di interscambio di via Columba, nel comparto S5 del Piano regolatore generale (nei pressi dello scalo Pantanelli), per il quale è prevista una spesa di 5,73 milioni di euro. A questo si aggiunge un Hub di mobilità con parcheggio scambiatore, finanziato con 2,52 milioni.

La programmazione comprende anche 2,5 milioni per la riqualificazione e la valorizzazione della pista ciclabile costiera Rossana Maiorca, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.

Tra gli interventi di riqualificazione urbana spicca il progetto MIPS nell’area dell’ex discarica Cardona, con un quadro economico di circa 4,6 milioni di euro. Prevista anche la riqualificazione di un tratto di viale dei Lidi, a Fontane Bianche, per il quale sono previsti 3,22 milioni.

Altri investimenti riguardano il verde urbano tra via Italia e la Circoscrizione Akradina, per 2,16 milioni, e la rifunzionalizzazione di piazzale Sgarlata e della relativa area mercatale, per circa 2 milioni.

Sul versante ambientale sono previsti 1,87 milioni per il recupero naturalistico della fascia costiera dell’Arenella e 1,2 milioni per la valorizzazione dell’ex Feudo Santa Lucia, all’interno del parco naturale della Penisola della Maddalena. Per l’ex discarica Arenaura sono stanziati 1,25 milioni per caratterizzazione, messa in sicurezza e progettazione, mentre 1,17 milioni serviranno all’adeguamento e al potenziamento del Centro comunale di raccolta.

Tra le opere di maggiore rilievo sociale figura la Casa della Solidarietà, da realizzare attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione dell’immobile Madonna delle Grazie in via Grotta Santa. L’investimento previsto è di 6,01 milioni di euro.

Per l’edilizia scolastica sono programmati 2 milioni per il miglioramento sismico dell’edificio Paolo Orsi, in piazza della Repubblica, altri 2 milioni per la ristrutturazione dei plessi comunali e 1,44 milioni per l’efficientamento energetico della scuola G. Verga, in via Madre Teresa di Calcutta.

Il patrimonio storico e culturale comprende interventi per 2 milioni a Villa Reimann, destinati alla messa in sicurezza e all’efficientamento, un milione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione delle vie di esodo alle Latomie dei Cappuccini e oltre 1,1 milioni per una passerella pedonale con ascensore sopra la Villetta Aretusa.

La programmazione include anche il nuovo impianto polivalente e centro di aggregazione giovanile di via Lazio, per 2,2 milioni di euro. Al Campo scuola Pippo Di Natale sono destinati 2 milioni per la manutenzione della pista di atletica, la ristrutturazione della palestra e gli interventi sui fabbricati. Previsti infine 1,5 milioni per l’efficientamento energetico della palestra comunale Akradina.

La copertura dei 73,77 milioni di euro si basa principalmente su risorse vincolate per legge, che ammontano a 41,83 milioni. Seguono gli stanziamenti di bilancio, per 26,08 milioni, mentre 5,41 milioni sono indicati tra le altre tipologie di risorse e 436.525 euro derivano dalla contrazione di mutui.

La distribuzione temporale evidenzia una forte concentrazione degli stanziamenti nell’ultima annualità: per il 2027 sono previsti circa 16,49 milioni, per il 2028 circa 21,63 milioni e per il 2029 circa 35,64 milioni. In particolare, nel 2029 confluisce la quota più consistente delle risorse di bilancio, destinata in larga parte al nuovo edificio per gli uffici pubblici.

Non risultano invece previsti apporti di capitali privati, trasferimenti di immobili o finanziamenti riconducibili all’articolo 3 del decreto legge 310/1990.

Il quadro triennale evidenzia anche una serie di interventi non riproposti. Tra quelli cancellati per mancata copertura finanziaria figurano il Centro per l’impiego, per 1,55 milioni, due interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili e aree comunali, rispettivamente da 1,5 e 1,2 milioni, e lavori sulla segnaletica stradale per 463.263 euro.

Altre opere non compaiono perché la procedura di affidamento risulta già avviata. È il caso del Palalobello, per 2 milioni, della manutenzione straordinaria di vie e piazze, per 1,62 milioni, e degli interventi nel sito di Santa Panagia, per circa 1,32 milioni.

Infine, alcuni lavori hanno una previsione di avvio dell’affidamento entro il 2026 e non sono quindi riproposti nel nuovo triennio. Tra questi il nuovo pattinodromo alla Cittadella dello Sport, per 1,125 milioni, gli interventi sugli immobili comunali ERP di via Algeri, per 870mila euro, il ripristino degli impianti di illuminazione pubblica, per 596mila euro, e la riduzione del rischio idraulico nell’area tra largo Gilippo e le vie Diaz, Montedoro, Agatocle e Arsenale, per 425mila euro.

Il Programma triennale delinea dunque un volume consistente di investimenti, distribuiti tra opere infrastrutturali, sicurezza del territorio, servizi e riqualificazione urbana. Adesso non resta che trasformarle da un piano su carta a realtà.