Siracusa, 74 mila euro per ripristinare la scala della Turba danneggiata dal ciclone Harry

Il Comune di Siracusa stanzia 74 mila euro per il ripristino della scala di accesso al mare del Belvedere della Turba, a Ortigia, gravemente danneggiata dal ciclone Harry che tra il 19 e il 21 gennaio 2026 aveva colpito il territorio siracusano causando danni lungo il litorale cittadino.

Le risorse verranno prelevate dal Fondo di Riserva del bilancio comunale per finanziare gli interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza dell’accesso alla spiaggetta sottostante il Belvedere della Turba. Nel provvedimento si evidenzia come la violenta perturbazione di gennaio abbia compromesso la sicurezza della scala, rendendo necessaria l’interdizione dell’area e impedendo la fruizione pubblica di uno dei punti più frequentati della costa di Ortigia, recentemente oggetto di riqualificazione.

L’intervento viene considerato urgente sia per ragioni di pubblica incolumità sia per ripristinare il decoro urbano e la piena accessibilità dell’area. I lavori riguarderanno in particolare il consolidamento statico della struttura e il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire nuovamente l’accesso al mare.