Siracusa, 80 anni dal voto alle donne. Di Giovanni (Pd): “la parità si costruisce ogni giorno”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Matilde Di Giovanni, segretaria PD Siracusa:

“Ottant’anni fa le donne italiane esercitavano per la prima volta il diritto di voto. Fu l’inizio di una rivoluzione democratica pacifica e inarrestabile, l’onda d’urto delle donne! Oggi, questa importante ricorrenza coincide con una conquista per la nostra isola: il rispetto della quota del 40% di rappresentanza di genere nelle giunte comunali, frutto di battaglie politiche, di mobilitazione costante dentro e fuori i palazzi istituzionali e di militanza attiva.

Celebrare gli ottant’anni dal suffragio universale in Italia non è solo un esercizio di memoria, ma un impegno concreto per il presente, abbiamo bisogno di spazi nei quali costruire una coscienza collettiva femminista, attraverso azioni e obiettivi chiari da mettere a sistema, promuovendo piena libertà, autodeterminazione e partecipazione. È solo con una democrazia paritaria che le decisioni pubbliche possono avere una visione completa della società, portando in primo piano temi cruciali come il welfare, la parità salariale, i servizi per l’infanzia e il contrasto alla violenza di genere.

Dedichiamo la nostra lotta per la parità di genere e i diritti delle donne alle madri costituenti e a tutte le donne che, ottant’anni fa, hanno tracciato il cammino che oggi continuiamo a percorrere con orgoglio e determinazione”.