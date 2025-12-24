Siracusa, a Belvedere evento solidale “Tutti in pista a Siracusa – Babbo Natale in Moto 2025″

Grande successo e vivace partecipazione per l’evento solidale “Tutti in pista a Siracusa – Babbo Natale in Moto 2025”. La scorsa domenica 21 dicembre, il corteo di auto e moto ha colorato di rosso natalizio le strade di Siracusa e della frazione di Belvedere, regalando emozioni, sorrisi e momenti di autentica condivisione.

Circa 60 auto sportive e d’epoca ed oltre 100 moto hanno risposto alla chiamata di beneficenza, per una sfilata natalizia su due e quattro ruote dedicata in particolare a bambini speciali e ospiti di case famiglia. Poco meno di sessanta ragazzi e ragazze sono stati accolti in un clima di festa, inclusione e solidarietà. Fondamentale la copiosa raccolta di doni natalizi, promossa dall’Asd The B.O.Y.S. Bikers Siracusa e dal gruppo Motor Bike Siracusa.

La manifestazione si è conclusa alla chiesa di San Corrado Confalonieri, dove il gruppo Motor Bike Siracusa ha consegnato i gadget della manifestazione ai ragazzi diversamente abili, mentre l’ASD The B.O.Y.S. Bikers Siracusa e lo stesso gruppo Motor Bike Siracusa hanno provveduto alla consegna dei pacchi dono ai bambini delle case famiglia, in un momento carico di emozione e sorrisi. A suggellare la giornata, la benedizione di auto e moto, seguita dallo scambio degli auguri natalizi.

“Siamo estremamente soddisfatti per la riuscita dell’evento – commenta il presidente di Aci Siracusa, Sergio Imbrò – La grande partecipazione e l’entusiasmo riscontrato dimostrano come la passione per i motori possa diventare uno straordinario veicolo di solidarietà ed inclusione, con attenzione verso i più fragili. Iniziative come questa rafforzano il legame tra associazioni, istituzioni e comunità, regalando non solo una giornata di festa, ma soprattutto sorrisi autentici e messaggi positivi”.

L’evento è stato organizzato dall’ASD Siracusa Pro Motor Sport e dall’ASD The B.O.Y.S. Bikers Siracusa, con il coinvolgimento del gruppo Motor Bike Siracusa e il supporto delle realtà associative del territorio, in partenariato con Aci Siracusa. Si ringraziano i partner istituzionali: Comune di Siracusa, Avcs Siracusa, Aretusa Soccorso, Asd MotorSport.