Siracusa, a casa un vero e proprio arsenale: arrestato un 70enne

Nella giornata di mercoledì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un settantenne trovato in possesso di un ingente quantitativo di armi.

Nel corso di un’attività di contrasto al traffico di armi, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare di iniziativa, trovando, all’interno dell’abitazione dell’uomo, quattordici fucili di vario calibro, tra i quali cinque a ripetizione manuale e ventidue pistole, anch’esse di vario calibro, tra le quali due revolver, quattro rivoltelle e tre lanciarazzi, circa duemila munizioni di vario calibro, una mannaia, cinque coltelli e un silenziatore cal. 22 nonché vari cannocchiali da fucile.

Da verifiche svolte nell’immediato si è accertato che le matricole delle armi non risultano censite nelle banche dati in uso alle forze di Polizia, per cui saranno necessari ulteriori approfondimenti investigativi, al fine di verificare come l’uomo si sia procurato le armi e per quale finalità avesse una tale disponibilità.

Il soggetto, al termine della redazione degli atti di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.