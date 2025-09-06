Siracusa, a Cassibile la tradizionale cerimonia dell’Armistizio e dei Caduti di guerra

Ieri pomeriggio alle 18 in punto a Cassibile si è tenuta la tradizionale e suggestiva cerimonia in “Onore ai Caduti di Guerra” che ricorda l’Armistizio firmato nel 1943, un momento di memoria e riflessione che ogni anno richiama istituzioni, associazioni e cittadini. Alla commemorazione erano presenti una delegazione della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella NAS Sigonella, rappresentanti istituzionali, delle forze armate italiane, delle forze dell’ordine, dei Vigili Urbani, autorità civili e religiose, nonché associazioni combattenti e reduci e la Banda Musicale Citta di Siracusa.

Sono Intervenuti l’assessore Giuseppe Casella in rappresentanza del sindaco di Siracusa ed il consigliere comunale Paolo Romano. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati Il professor Nunzio Monterosso e il Ragionier Vittorio Sarta, soci fondatori dell’Associazione kakiparis recentemente scomparsi nonché Don Salvatore Arnore parroco di Cassibile scomparso il 29 Agosto.





La corona è stata benedetta da Don Carlo Fatuzzo che ha fatto un bel discorso con un appello al mondo per la pace, mentre la maestra Pinuccia Sirena ha composto e recitato una preghiera anche essa per la pace nel mondo. Nel corso della cerimonia lo scultore siracusano Antonio Leone ha consegnato al Presidente dell’Associazione Kakiparis Franco Imprescia l’originale del bozzetto del monumento ai caduti di guerra che lui stesso ha realizzato a Cassibile in occasione del 50° anniversario della firma dell’Armistizio, affinchè venga esposto nel realizzando museo di Cassibile.

“È stata una cerimonia commovente – si legge in una nota dell’associazione Kakiparis -, nella quale abbiamo ricordato i sacrifici degli eroi che hanno combattuto durante la guerra, rendendo possibile la libertà di cui oggi godiamo. Allo stesso tempo, abbiamo rinnovato l’impegno collettivo verso il valore più grande: la pace. Perché la memoria non è solo ricordo, ma anche responsabilità: coltivare e promuovere sempre la pace, nelle comunità e nel mondo.”

La finalità della iniziativa, organizzata dall’Associazione kakiparis con la collaborazione dell’Associazione Lamba Doria, è educativa e formativa per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L’associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.