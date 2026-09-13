Siracusa, a Erica Donzella il premio Elio Vittorini

Attualità · Letteratura

Erica Donzella con “Non offendere“ (Kalos) è la vincitrice della XXV edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. Erica Donzella ha avuto la meglio su Rosa Matteucci con “Cartagloria” (Adelphi) é Nadeesha Uyangoda con “Acqua Sporca” (Einaudi).

La proclamazione è avvenuta a conclusione della cerimonia finale svoltasi all’Antico mercato di Ortigia.

Questa la motivazione della commissione di valutazione delle opere in gara: “Erica Donzella ha saputo, con il romanzo “Non offendere” dare vita a una storia d’amore che non ha niente a che fare con il facile romanticismo che di solito caratterizza l’argomento, ma che è invece dura e tragica come l’ambiente in cui si sviluppa e che non tollera, nella sua miseria e nella sua ignoranza, ciò che appare irregolare come l’omosessualità. Donzella ci racconta tutto questo con un linguaggio diretto ed esplicito, capace di esprimere anche la forza della componente istintuale e sessuale dell’amore senza rinunciare alla delicatezza capace di esprimerlo”.

Premio per la sezione opera prima ad Anna Mallamo con “Col buio me la vedo io” (Einaudi) mentre il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi è stato assegnato alla casa editrice Rubbettino.