Siracusa, a Gaetano Tranchina il premio nazionale per la Scienza agricola

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha conferito, nei giorni scorsi a Napoli, il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare ed Ambientale all’imprenditore siracusano Gaetano Tranchina, attivo nei settori dell’informatica, del controllo ambientale e dell’imprenditoria agricola.

Nella motivazione del riconoscimento si legge: “Per la sua specificità professionale, che lo ha affermato come ricercatore e innovatore nel monitoraggio e nella gestione del territorio, valorizzandone la sostenibilità, le caratteristiche ambientali e le produzioni di qualità.”

Recentemente, Gaetano Tranchina è stato anche insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il suo contributo, attraverso specifici progetti, all’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali.