Siracusa, a Giuseppe Catozella il premio letterario nazionale Elio Vittorini

Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni” (Feltrinelli) si è aggiudicato stasera la XXIV edizione del Premio letterario nazionale Elio Vittorini. La proclamazione ieri sera a Siracusa nel corso della serata finale della Settimana Vittoriniana.

Queste le motivazioni della giuria: “L’esercizio della scrittura, del raccontarsi, per il protagonista di “Il fiore delle illusioni” diventa motivo di emancipazione da una condizione subalterna di un Sud povero e arretrato verso un Nord ricco e sviluppato, trasferimento che non significa semplicemente l’abbandono di un ambiente e di un costume. Catozzella scrive un romanzo di formazione di moderna incisività con un linguaggio di misurata eleganza e di notevole forza espressiva, fornendoci non solo il ritratto di tale condizione, anche sociale, ma anche la continua e sofferta constatazione di un’affettività, di convinzioni, di valori maturati in un luogo e in un tempo dove non si potrà più tornare.”





Catozzella ha avuto la meglio nel giudizio della Commissione di valutazione delle opere in gara sulle altre sue finaliste, Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), ed Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli). Il premio per la sezione opera prima è andato a Roberta Casasole, autrice del libro “Donne di tipo 1” (Feltrinelli); menzione speciale per Emma Di Rao autrice di “Veleni e profumi” (Ianieri).

Il premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi è stato assegnato alla casa editrice Kalos di Palermo.