Roy Paci torna a Sanremo

Duetto con Samurai Jay e Belén Rodriguez

Ultime news

1 minuto di lettura
Incontro

Siracusa, a marzo la prima Conferenza cittadina sulla prevenzione del randagismo

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà il prossimo 7 marzo alle 16 all’Urban Center

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà il prossimo 7 marzo alle 16 all’Urban Center

1 minuto di lettura

Il  Comune di Siracusa, attraverso l’assessorato alla Tutela degli animali da affezione, retto da Palma Daniela Vasques, organizza la prima Conferenza cittadina sulla prevenzione del randagismo.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà il prossimo 7 marzo alle 16 all’Urban Center di via Nino Bixio 1. Parteciperanno le associazioni animaliste siracusane e l’Azienda sanitaria provinciale con la quale il Comune ha avviato una collaborazione per la realizzazione di progetti di intervento sul territorio che saranno illustrati nel corso della conferenza.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi