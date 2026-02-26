Siracusa, a marzo la prima Conferenza cittadina sulla prevenzione del randagismo

Il Comune di Siracusa, attraverso l’assessorato alla Tutela degli animali da affezione, retto da Palma Daniela Vasques, organizza la prima Conferenza cittadina sulla prevenzione del randagismo.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si terrà il prossimo 7 marzo alle 16 all’Urban Center di via Nino Bixio 1. Parteciperanno le associazioni animaliste siracusane e l’Azienda sanitaria provinciale con la quale il Comune ha avviato una collaborazione per la realizzazione di progetti di intervento sul territorio che saranno illustrati nel corso della conferenza.