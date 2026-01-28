Siracusa, a Palazzo Greco la presentazione del Master di II livello in Storia, ordinamento e valorizzazione dei Beni culturali in Sicilia

La Fondazione INDA ospiterà la presentazione del Master di II livello in Storia, ordinamento e valorizzazione dei Beni culturali in Sicilia.

L’incontro è in programma giovedì 29 gennaio, a partire dalle 12, nel salone Amorelli di Palazzo Greco in corso Matteotti 29. La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali di Daniele Pitteri, sovrintendente della Fondazione INDA, e Alessio Lo Giudice, Ordinario di Filosofia del diritto e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Sono poi previsti gli interventi di Francesco Astone, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Messina e Direttore scientifico del Master; Vittoria Berlingò, Ordinaria di Diritto Amministrativo all’ Università di e Delegata per il coordinamento delle attività presso la sede di Siracusa; Silvia Mazza, Storica dell’arte e componente CTS del Master; Lorenzo Guzzardi, Archeologo, già dirigente del Dipartimento Beni culturali Regione Siciliana e Direttore scientifico Ventennale Unesco Siracusa