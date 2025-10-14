Siracusa, a Palazzo Impellizzeri una conferenza di Josep Ricart dallo studio d’architettura spagnolo H Arquitectes

Venerdì 17 Ottobre 2025, a partire dalle 16, nella sala conferenze di Palazzo Impellizzeri, della Struttura Didattica Speciale di Architettura e Patrimonio Culturale di Siracusa (Unict), si terrà una conferenza di Josep Ricart, in rappresentanza dello studio d’architettura spagnolo H Arquitectes.

Si tratta di uno degli studi d’architettura emergenti di maggiore interesse nel panorama internazionale, autore di opere come: il Centro di ricerca ICTA-ICP e il Centro civicoPlanell, a Barcellona, o la cantina Clos Pachem a Tarragona e vincitore di numerosissimi premi.

La conferenza sarà preceduta dai saluti istituzionali del professor Fausto Carmelo Nigrelli, presidente della S.D.S., del professor Luigi Pellegrino, presidente del corso di laurea in Architettura, e di Alessandro Brandino, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa. Sono previsti gli interventi di Josep Ricart e del professor Francesco Cacciatore, dell’Università IUAV di Venezia.