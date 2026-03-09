Siracusa, a palazzo Vermexio un tavolo tecnico per parlare di “buone pratiche”

Progetto Erasmus + “Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe – Scambio di buone pratiche”. È questo il tema del tavolo tecnico organizzato da ISPAL ETS il prossimo giovedì, 12 marzo, dalle 09.30 alle 13.30, nella sala Falcone Borsellino, di Palazzo Vermexio, in Piazza Duomo a Siracusa.

L’ISPAL – Istituto di Formazione per le Politiche Attive del Lavoro, coordinatore del progetto, è un’associazione senza fini di lucro, che opera a Siracusa dal 2002 con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, occupabilità e sviluppo sostenibile dei territori attraverso interventi formativi e servizi mirati.

Il progetto Erasmus + “Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe” (Dare potere agli agenti di sviluppo locale per un’Europa coesa) si pone l’obiettivo di rafforzare le iniziative di sviluppo locale sostenibile nelle aree rurali e remote d’Europa, promuovendo il lavoro delle Agenzie di Sviluppo Locale (LDA) e dei professionisti a livello dell’UE.

Per tale ragione l’iniziativa sarà un vero e proprio incontro istituzionale, che vedrà la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Spagna e di una delegazione proveniente dalla Toscana al fine di verificare se ci sono prospettive e idee di cooperazione per trovare soluzioni condivise sul tema specifico.

In Italia e in Spagna non esistono vere Agenzie di Sviluppo come quelle dei Paesi più avanzati, a parte i gruppi di azione locale (GAL) e gli uffici comunali, non vi sono enti autonomi, tecnici, stabili, con mandato territoriale. Lo scopo è quello di riconoscere il loro impatto essenziale sulle comunità locali e garantire che le azioni e le misure di sviluppo affrontino direttamente le esigenze sociali, ambientali e specifiche di ciascun territorio, contribuendo in ultima analisi a una crescita equilibrata e inclusiva in tutta l’UE.

Il tavolo vuole essere uno spazio di confronto in cui aprire un dialogo tra referenti di portatori di interesse sull’importanza di una agenzia di sviluppo locale e della relativa figura di Agente di Sviluppo locale nel contesto europeo e sulle possibili azioni concrete da porre in essere. All’evento parteciperà l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Marco Zappulla, nonché ci sarà l’adesione e la presenza ai lavori di Siracusa Città Educativa insieme a una rappresentanza della Consulta Giovanile Comunale, guidata dal Presidente Matteo Di Franca, e dei volontari e volontarie del Servizio Civile Universale, nell’ottica di favorire dinamiche di crescita condivisa, partecipazione attiva e sviluppo di nuove progettualità.