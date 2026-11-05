Siracusa, a rischio 6 milioni per le condotte idriche: Cavallaro chiede chiarimenti

Politica · Servizio idrico

Il rischio di perdere un finanziamento da sei milioni di euro destinato alla sostituzione delle condotte idriche verso i serbatoi di Bufalaro e Teracati finisce al centro di una nuova iniziativa politica. A sollevare la questione è Paolo Cavallaro, consigliere comunale di Siracusa in quota Fratelli d’Italia, che annuncia la presentazione di una nuova richiesta di audizione in Consiglio comunale dei vertici dell’ATI Idrico e di Aretusacque.

L’intervento riguarda quasi sei chilometri di tubazioni che trasportano l’acqua dai campi pozzi San Nicola e Dammusi ai due serbatoi cittadini. Un tratto considerato essenziale per l’approvvigionamento idrico di Siracusa e la cui sostituzione era stata indicata come necessaria per superare i disservizi della rete.

Secondo quanto riportato dalla stampa e richiamato da Cavallaro, la realizzazione dell’opera richiederebbe una modifica del Piano d’ambito, il documento che definisce la programmazione degli interventi e degli investimenti del servizio idrico. Resterebbe inoltre da acquisire il progetto esecutivo che, secondo il consigliere, sarebbe già stato predisposto da SIAM, il precedente gestore.

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Cavallaro sottolinea che le criticità delle condotte erano note da tempo e che la documentazione tecnica del Piano d’ambito descriveva già tratti ammalorati, perdite e rotture. Da qui la richiesta di conoscere quali segnalazioni fossero state trasmesse dal Comune di Siracusa e da SIAM, quali interventi fossero stati effettivamente inseriti nella programmazione e quali priorità fossero state assegnate.

“Se oggi un’opera considerata indispensabile richiede ancora di modificare il Piano, deve essere spiegato come quelle criticità già conosciute siano state affrontate nella programmazione“, afferma il consigliere.

La nuova audizione dovrebbe coinvolgere il presidente dell’ATI e i presidenti dei Consigli di gestione e di sorveglianza di Aretusacque. Cavallaro chiede che vengano illustrati non soltanto lo stato del progetto per le condotte verso Bufalaro e Teracati, le scadenze del finanziamento e i relativi adempimenti, ma anche le cause delle interruzioni idriche, le soluzioni immediate e il quadro complessivo delle opere previste dal Piano d’ambito.

Il consigliere ricorda inoltre di avere già presentato un’interrogazione il 16 luglio, discussa il 3 agosto, per ottenere chiarimenti sugli investimenti, sugli obblighi del precedente gestore e sugli interventi trasferiti ad Aretusacque. A suo giudizio, le risposte ricevute non avrebbero affrontato integralmente i quesiti, circostanza che avrebbe denunciato formalmente nella stessa giornata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale.

Nella nota viene richiamato anche un precedente: nel 2022 un progetto da 30,4 milioni di euro per la riqualificazione e la digitalizzazione della rete idrica di Siracusa e delle frazioni sarebbe stato dichiarato inammissibile per carenze nei requisiti relativi all’affidamento del servizio. Cavallaro collega quell’episodio ai ritardi nel percorso verso la gestione pubblica, alla successiva scelta della società mista e al commissariamento dell’ATI, chiamando in causa la responsabilità politica del presidente dell’Assemblea territoriale, il sindaco Francesco Italia.

Un altro punto riguarda la trasparenza sulla gestione futura. Considerato che Aretusacque gestirà il servizio idrico per trent’anni in quasi tutta la provincia, il consigliere chiede che sui siti internet del gestore e dell’ATI venga pubblicato un elenco aggiornato delle opere programmate, con localizzazione, costi, fonti di finanziamento, stato dei progetti e delle gare, imprese incaricate e date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori.

La richiesta comprende anche un canale dedicato alle segnalazioni degli utenti e alla comunicazione dello stato di avanzamento degli interventi. “Chi paga le bollette deve poter seguire quotidianamente l’avanzamento degli interventi, senza dover cercare informazioni fra uffici e documenti difficili da consultare“, sostiene Cavallaro.

Infine, il consigliere chiede che durante l’audizione venga affrontato il contrasto tra i due Consigli di Aretusacque sull’applicazione della normativa relativa al controllo pubblico, questione richiamata dall’onorevole Luca Cannata dopo l’assemblea dell’ATI del 3 novembre.

La conclusione della nota è un richiamo alla necessità di garantire verifiche e informazioni accessibili ai cittadini: “I cittadini hanno diritto a conoscere le regole della gestione e a verificare come vengono impiegate le risorse di un servizio essenziale. Trent’anni di affidamento richiedono trent’anni di trasparenza e controllo pubblico“.