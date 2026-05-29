Siracusa, a Targia non bastano i defleco se manca il rispetto delle regole: l’ennesima inversione vietata mette a rischio tutti

Ci sono immagini che raccontano meglio di qualsiasi statistica perché gli incidenti continuano a verificarsi sulle nostre strade. E quella giunta nel primo pomeriggio di oggi in redazione è una di queste.

La fotografia immortala una vettura che, dopo essere uscita da un’attività commerciale lungo la strada di Targia, al posto di arrivare in fondo al rettilineo per poi tornare indietro, effettua un’inversione di marcia attraversando la doppia linea continua e superando la barriera costituita dai defleco, i delineatori flessibili installati proprio per impedire manovre pericolose e invasioni della corsia opposta recentemente ripristinati sul tratto stradale.

Un gesto, quello dell’automobilista, che non può essere liquidato come una semplice infrazione al Codice della strada. Si tratta di un comportamento che mette a rischio l’incolumità dello stesso conducente e di tutti gli altri utenti della strada. E questa segnalazione ripropone nuovamente un tema che periodicamente torna al centro del dibattito cittadino, quello sulla reale efficacia di questi sistemi di sicurezza installati lungo il rettilineo di Targia.

I defleco furono collocati una prima volta nel novembre del 2019 nell’ambito di un più ampio programma di interventi voluto per aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più trafficate e tristemente note del territorio siracusano. Una strada che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali, spesso causati da velocità elevate, sorpassi azzardati e manovre vietate (su quel tratto, ancora prima dei defleco è sempre stata presente la doppia striscia continua). I delineatori flessibili vennero pensati proprio per scoraggiare l’attraversamento della linea tra le due corsie e rendere più difficile l’esecuzione di inversioni improvvise e pericolose.

Eppure, a distanza di anni, la cronaca continua a dimostrare che nessun dispositivo può sostituire il senso di responsabilità di chi si mette al volante. I defleco rappresentano un deterrente e sono anche l’unica soluzione possibile su un’arteria che è una via di fuga dalla zona industriale di Siracusa. La doppia linea continua rappresenta un divieto chiaro e inequivocabile. La segnaletica verticale, i limiti di velocità e i pannelli elettronici che informano sulla velocità di percorrenza, inoltre, dovrebbero sensibilizzare a una marcia più sicura e nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada. Ma evidentemente nessuna infrastruttura, da sola, può impedire a chi decide consapevolmente di ignorare le regole di compiere una manovra pericolosa.

È proprio questo il punto centrale della questione. Troppo spesso il dibattito pubblico si concentra esclusivamente sulla presenza o meno di uno spartitraffico, sull’efficacia dei dissuasori o sulla necessità di ulteriori interventi strutturali come l’installazione di telecamere per sanzionare chi si sente al di sopra delle regole. Tutte questioni legittime. Ma esiste un elemento che continua a fare la differenza più di qualsiasi opera pubblica: il comportamento umano.

La scena documentata oggi ne è la dimostrazione. Per effettuare quella manovra è stato necessario ignorare contemporaneamente la segnaletica orizzontale, il sistema di delimitazione installato lungo la carreggiata e le più elementari regole di prudenza. Una scelta che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, soprattutto in un tratto caratterizzato da intenso traffico veicolare e dalla presenza di mezzi pesanti diretti da e verso il polo industriale.

La sicurezza stradale non nasce soltanto dall’asfalto, dai dispositivi o dalla segnaletica. Nasce anzitutto dal rispetto delle regole. E finché ci sarà chi considererà facoltativi divieti e prescrizioni, nessun defleco, nessuna doppia linea continua e nessuna barriera potrà garantire da sola quella sicurezza che tutti gli automobilisti hanno il diritto di trovare. Anche sul rettilineo di Targia.