Siracusa, a Tivoli via ai lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica

Attualità · Insieme

“Continuiamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi ultimi mesi per le periferie di Siracusa. In particolare, sono lieto di annunciare l’avvio dei lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione in contrada Tivoli, un’opera molto attesa dai residenti che grazie al lavoro sinergico con il Libero Consorzio da oggi è diventata realtà”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale di “Insieme” Ciccio Vaccaro.

“Oltre a ringraziare il presidente Giansiracusa e il delegato Salvo Cannata, interlocutori affidabili, voglio ricordare il fondamentale lavoro svolto dagli uffici, nelle persone del Geom. Di Paquale e dell’Ing. Grimaldi. Il nuovo impianto ad energia solare sarà sicuro e sostenibile e contribuirà ad una radicale riqualificazione della zona. Si tratta di un passo importante – conclude il consigliere Vaccaro – ma non certo l’ultimo per questa importante parte di città”.