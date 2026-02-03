Siracusa, abbandona rifiuti in strada: denuncia, multa e sospensione della patente

Multa e sanzione accessoria della sospensione della patente per un uomo immortalato dalle telecamere comunali di sorveglianza mentre abbandona rifiuti. È successo nell’area perimetrale del mercato ortofrutticolo di Siracusa. A darne notizia è l’assessore alla Polizia municipale Sergio Imbrò.

“Il nucleo Ambientale, acquisite le immagini, ha avviato – riferisce l’assessore – una veloce indagine al termine della quale l’autore dell’illecito è stato identificato e, quindi, convocato al comando. I numerosi indizi raccolti hanno portato alla segnalazione alla magistratura per abbandono di rifiuti. Ricordo a tutti che le sanzioni sono state inasprite e prevedono pure la denuncia penale e la sospensione della patente”.

Anche grazie alla videosorveglianza, da diverse settimane sono stati potenziati i controlli per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti soprattutto nelle ore notturne, e l’area attorno al mercato ortofrutticolo è una di quelle presidiate.

“È solo una delle quotidiane azioni condotte dall’Ambientale. Ogni settimana sono decine le operazioni di contrasto portate a termine e le sanzioni inflitte. Oggi disponiamo di maggiori e più efficaci strumenti e siamo determinati a fare rispettare le regole”, conclude l’assessore Imbrò.