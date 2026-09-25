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Siracusa, abbandono ingombranti vicino alle Politiche sociali
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Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da un lettore inerente l’abbandono di ingombranti:
Abbandono ingombranti in via Italia 107 adiacente al quartiere Akradina e all’ufficio Politiche sociali
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