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Siracusa, abbandono ingombranti vicino alle Politiche sociali

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Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da un lettore inerente l’abbandono di ingombranti:

Abbandono ingombranti in via Italia 107 adiacente al quartiere Akradina e all’ufficio Politiche sociali

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