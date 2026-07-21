Siracusa, “Abitare la città oltre il turismo”: incontro promosso da Sinistra Italiana

Politica · workshop

Venerdì 24 luglio alle 17:30, alla Sala Conferenze della CGIL di Siracusa (Viale Santa Panagia 207), si terrà il workshop pubblico “Abitare Siracusa – Ripensare la città per chi la vive”, promosso da Sinistra Italiana AVS Siracusa.

L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire un confronto pubblico su uno dei temi più urgenti per il futuro della città: il rapporto tra sviluppo turistico, diritto all’abitare e qualità della vita dei residenti e della classe lavoratrice.

Negli ultimi anni Siracusa ha conosciuto una forte crescita del turismo, con importanti ricadute economiche, ma anche nuove criticità legate all’aumento degli affitti, alla trasformazione del mercato immobiliare e al progressivo spopolamento del centro storico e di altri quartieri della città.

L’obiettivo dell’incontro è analizzare questi fenomeni e discutere possibili politiche capaci di coniugare sviluppo economico, sostenibilità sociale e tutela del diritto alla casa, mettendo al centro chi a Siracusa vive, lavora e desidera costruire il proprio futuro.

Dopo i saluti del Segretario provinciale Cgil Franco Nardi, ne discuteranno Sebastiano Zappulla, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana Avs Siracusa, Francesco Azzaro, coordinatore dell’iniziativa, e Roberto Alosi, Presidente del Sunia Cgil Siracusa.

Ad arricchire il dibattito saranno tre ospiti di rilievo nazionale: Sarah Gainsforth, giornalista di Internazionale ed esperta di trasformazioni abitative e piattaforme digitali; Lucia Tozzi, studiosa di politiche urbane, saggista e critica della monocoltura turistica; Antonio Di Siena, blogger e saggista e analista dell’impatto sociale della deregulation turistica; Laura Saija, professoressa associata di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università dei studi di Catania.

Interverranno, tra gli altri, anche Corrado Giuliano, Paolo Tuttoilmondo, Franzo Bruno e Salvo La Delfa, che contribuiranno al confronto con i loro interventi e le loro riflessioni sul futuro della città.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni, esperti e cittadini per immaginare una Siracusa capace di coniugare accoglienza, sviluppo e diritto all’abitare.