Siracusa, abusivismo e carenze strutturali nel settore turistico: l’allarme dell’Associazione Regionale Guide Sicilia

Abusivismo e carenze strutturali tra le maggiori criticità nel settore del turismo siracusano. Per tale motivo, ieri è stata formalizzato da parte dell’Associazione Regionale Guide Sicilia, insieme con associazioni di categoria e culturali, un documento da sottoporre gli organi della Pubblica Amministrazione per intervenire per sanare e migliorare l’offerta turistica della città.

Di seguito il documento in versione integrale:

Nell’interesse generale di vedere valorizzata Siracusa come città turistica, i cui fiori all’occhiello sono il parco archeologico della Neapolis e l’isola di Ortigia, il comparto turistico operante in città desidera segnalare all’attuale amministrazione e a quella che verrà alcune criticità riscontrate e ignorate da troppo tempo.

C’è un evidente problema relativo ai bagni pubblici. Il Molo Sant’Antonio, punto di accoglienza dei bus turistici, dopo le somme spese per ovviare a questo problema, non è dotato di bagni funzionanti. I bagni pubblici alla Marina sono chiusi e gli unici servizi funzionanti sono quelli dell’Antico Mercato che versano però in un pessimo stato di igiene.

Si richiede pertanto a questa e alla futura amministrazione di ripristinare la funzionalità dei suddetti tre luoghi, mantenendoli puliti e funzionanti.

La situazione dei parcheggi, risulta essere molto confusionale soprattutto relativamente al pagamento dei ticket. I totem presenti al Molo Sant’Antonio, al parcheggio Talete, a Riva Nazario Sauro e in Via Ettore Romagnoli spesso non sono funzionanti e quando lo sono, accettano solo monete. Sebbene sia possibile pagare con l’App Easypark, riteniamo sia auspicabile che l’amministrazione consenta a tutte le categorie di utenti, siracusani e non, di poter pagare utilizzando anche banconote e moneta elettronica.

Sempre in tema di parcheggi, si chiede di riprendere in considerazione con urgenza la riapertura del parcheggio di via Von Platen ai bus turistici. La situazione attuale, con i bus dirottati altrove, reca infatti un gravissimo danno alla circolazione stradale.

In tema di viabilità, vogliamo porre l’attenzione sulle dannose modifiche apportate in viale Augusto. Riteniamo che la futura amministrazione debba ripristinare la viabilità della suddetta via che nella configurazione attuale non fa che generale caos, esasperando gli utenti del Campo Scuola, gli autisti dei bus turistici che non hanno abbastanza spazio per fare manovra e arrivare al piazzale carico e scarico della Neapolis, rendendo altresì difficolto il transito dei mezzi di soccorso. Per i motivi già esposti, richiediamo a questa e alla futura amministrazione di ripristinare la funzionalità dei checkpoint turistici alla Neapolis e in via Von Platen. Purtroppo, il solo pagamento on-line, scoraggia il turismo italiano e soprattutto quello straniero.

La città soffre un grave problema di contenitori per la spazzatura: – la carenza di contenitori per rifiuti rende diffusa la sporcizia per le strade e i marciapiedi; – i contenitori dei rifiuti dei locali sono sporchi, maleodoranti e occupano i marciapiedi, impedendo ai cittadini e ai turisti di camminare in maniera ordinata. Ciò rallenta gli spostamenti dei pedoni con il conseguente rallentamento del traffico veicolare. Si richiede pertanto a questa e alla futura amministrazione di moltiplicare i contenitori pubblici per i rifiuti e di regolamentare la pulizia e il corretto posizionamento dei mastelli privati e delle attività commerciali.

Il moltiplicarsi delle api calessino, parcheggiate prima dei ponti Umbertino e Santa Lucia, alla Fonte Aretusa, al Tempio di Apollo, in Piazza Duomo, che scorazzano a tutta velocità lungo le strette vie di Ortigia, frequentemente in controsenso come in Via Resalibera, spesso a musica alta, intralciano la viabilità veicolare e pedonale, mettendo altresì in pericolo l’incolumità di bambini, anziani e disabili con sedie a rotelle.

Si richiede pertanto a questa e alla futura amministrazione di regolamentare l’esercizio di tale attività, vigilare e sanzionare eventuali irregolarità come l’esercizio abusivo della professione di guida turistica e dell’attività di noleggio con conducente da parte dei conducenti dei suddetti veicoli.

I titolari di licenza con conducente (NCC) lamentano inoltre la mancanza di una lista bianca in cui essere inseriti per poter accedere alla ZTL.

Questa lista bianca, permetterebbe ai titolari di licenza NCC, previa presentazione della loro carta di circolazione e della licenza, di entrare in ZTL senza dover comunicare giornalmente il loro ingresso all’amministrazione.

Ritorniamo al tema viabilità, questa volta a Ortigia. Auto, moto e api calessino parcheggiate davanti la fonte Aretusa, in corso Matteotti, attorno l’area pedonale di Piazza Archimede, e dentro Piazza Duomo, in sosta vietata. I furgoni per trasporto merci regolarmente in sosta al di fuori dell’orario consentito negli stessi luoghi.

La presenza altresì di artisti di strada, ciascuno con la propria musica ad alto volume, nelle medesime aree (Piazza Duomo, fonte Aretusa, Piazza Archimede) impedisce agli operatori turistici di svolgere serenamente il loro lavoro, impedisce al turista di godere o fotografare i monumenti e reca danno al decoro cittadino.

Si richiede pertanto a questa amministrazione di regolamentare tali attività, vigilare e sanzionare eventuali irregolarità.