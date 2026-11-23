Sport · La Classifica

L’ASD Siracusa Academy Cycling è nel Livello 1 – Top Level delle Scuole di Ciclismo della Federazione Ciclistica Italiana. Lo certifica il monitoraggio 2026 del Settore Tecnico Nazionale Giovanile FCI, che ogni due anni valuta le scuole di ciclismo di tutta Italia. Con 1.350 punti la scuola siracusana è la prima della Sicilia e la tredicesima in Italia su 174 scuole classificate. In tutto il Paese solo 25 strutture hanno raggiunto il Top Level, riservato a chi supera i 1.000 punti.

Il risultato migliora quello del 2024, quando l’Academy era già nella fascia più alta con 1.250 punti e si era classificata seconda in Sicilia. La Federazione assegna i punteggi in base a quattro criteri: il numero di iscritti, con un peso maggiore per i più piccoli e per le categorie dedicate all’inclusione; le manifestazioni organizzate, in particolare quelle di promozione e di abilità tecnica; la composizione e la qualificazione dello staff tecnico; i servizi offerti a ragazzi e famiglie. Per mantenere la qualifica, le scuole devono inoltre garantire la formazione continua dei tecnici e partecipare ai progetti federali, compresi quelli nelle scuole.

Fondata nel 2022 da Concita Pintaldi e Flavio Liotta e inaugurata il 9 ottobre 2022 alla Balza Acradina, l’Academy accoglie bambini e ragazzi dai 3 anni in su, con percorsi costruiti sulle abilità di ciascuno. Le lezioni si tengono il lunedì, il mercoledì e il venerdì: l’avviamento al ciclismo per i più piccoli alla Cittadella dello Sport, la mountain bike alla Balza Acradina e il gruppo che si prepara all’attività agonistica.

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“Questo risultato è dei nostri bambini e ragazzi, delle loro famiglie e dei tecnici che ogni settimana sono in pista e sulla Balza con loro – dichiara Concita Pintaldi, fondatrice dell’ASD Siracusa Academy Cycling -. Siamo partiti nel 2022 con un sogno: una vera scuola di ciclismo a Siracusa. Essere la prima scuola della Sicilia ci dice che la strada è giusta e ci impegna a fare ancora meglio.”