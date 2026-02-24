Siracusa, Accademy Irem: concluso il corso per Planner. Formati nuovi professionisti per i cantieri internazionali

Si è concluso questa mattina, nel quartier generale della Irem Spa di Siracusa, il corso di formazione per Planner promosso dall’Accademy di Irem Spa insieme al Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta e a Randstad Italia. I partecipanti, giovani tra i 20 e i 30 anni, hanno completato oltre 230 ore di formazione teorica e pratica sotto la guida di Fabio Calvo, Head of Project Control di Irem. Il percorso ha permesso di acquisire le competenze fondamentali per il ruolo di Planner, figura strategica nella pianificazione e nel coordinamento dei processi produttivi, logistici e commerciali nei cantieri industriali, in Italia e all’estero.

Al termine del corso, i corsisti hanno incontrato l’Ad Giovanni Musso, la HR Manager Marcella Saraceno, l’Area Manager di Randstad Bruno Piccoli e il vice presidente del Rotary club Siracusa, Maurilio Carpinteri, in rappresentanza del suo presidente, Notaio Salvatore Vinci.

“Siamo soddisfatti per la conclusione del corso – ha dichiarato Musso –. Questo percorso crea opportunità concrete di lavoro, risponde alle esigenze dell’azienda e contribuisce a migliorare la qualità della vita nel territorio. Oggi il vero tema non sono le risorse finanziarie, ma le competenze: per questo investiamo nella formazione per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La nostra Academy è un punto di partenza per preparare i giovani alle sfide del mercato internazionale”.

Oltre all’Academy permanente, Irem sta investendo molto sulla crescita e la formazione del “capitale umano” e proprio per questo l’azienda siracusana è entrata a far parte della fondazione “Siciliae Studium Generale UniCt 1434”, progetto promosso dalla Università degli Studi di Catania per rafforzare il legame tra formazione accademica, sistema produttivo e sviluppo del territorio.

Musso ha inoltre evidenziato le prospettive occupazionali: “Operiamo in mercati come Svezia, Inghilterra, Egitto e Arabia Saudita. Nei prossimi mesi potremo offrire ai corsisti opportunità concrete nei nostri cantieri, dove il lavoro rappresenta una vera esperienza di crescita professionale e personale”.

Il valore dell’iniziativa, anche in ambito sociale, è stato sottolineato dal Rotary. “Quella che state vivendo è un’opportunità straordinaria – ha affermato il dottor Maurilio Carpinteri –. Irem rappresenta un’eccellenza del territorio e questo percorso vi consente di confrontarvi con contesti internazionali, culture diverse e sfide professionali importanti. La formazione dei giovani è uno dei pilastri della nostra azione ed è per questo che grazie al sostegno del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia – Malta, Sergio Malizia, abbiamo voluto e potuto sposare questa bellissima iniziativa”.

Per Randstad, il progetto conferma un modello efficace. “Grazie a Irem e Rotary per aver dimostrato ancora una volta che, con impegno e collaborazione, si possono creare opportunità concrete per i giovani”, ha dichiarato l’area manager di Randstad, Bruno Piccoli, che successivamente ha rivolto un invito ai giovani corsisti: “Il mercato del lavoro evolve rapidamente – ha detto – affrontatelo con curiosità e fiducia, perché oggi siete in una posizione decisiva per costruire il vostro futuro”.

A chiudere, l’intervento della HR Manager Marcella Saraceno che ha spiegato quali saranno i prossimi passi dal punto di vista operativo. “Dopo il corso inizierà una fase di affiancamento in azienda – ha spiegato -, seguita dall’ingresso nei cantieri. È lì che comincerà la vostra vera esperienza professionale”.

Un progetto, quello dell’Academy permanente, che si conferma uno dei pilastri della strategia di Irem, capace di coniugare sviluppo industriale, formazione e occupazione qualificata.