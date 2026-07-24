Siracusa accoglie i giovani del “Campo Trinacria”

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Siracusa ha aperto le porte ai giovani del “Campo Trinacria”, il programma internazionale promosso dai Lions Club che ogni anno riunisce ragazzi provenienti da diverse parti del mondo per un’esperienza di confronto, crescita e condivisione culturale.

Il 22 luglio 2026 i Lions Club Siracusa Host, Siracusa Eurialo, Siracusa Aretusa e Siracusa Archimede hanno accolto i giovani partecipanti, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, selezionati dai Lions Club di appartenenza e ospitati per tre settimane da famiglie e club del territorio.

Il progetto si inserisce nel Programma Giovanile del Lions International, nato con l’obiettivo di “creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”, attraverso iniziative che favoriscono amicizia, dialogo interculturale, sviluppo della leadership e crescita personale.

I giovani partecipanti, considerati veri e propri ambasciatori dei loro Paesi, hanno raggiunto la Sicilia da Austria, Brasile, Danimarca, Finlandia, Germania, Indonesia, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Turchia e Stati Uniti.

Ad accogliere il gruppo, insieme agli accompagnatori, sono stati i presidenti dei quattro club siracusani: per il Lions Club Siracusa Host Giuseppe Reale, per Siracusa Eurialo Silvia Leone, per Siracusa Aretusa Cettina Ossino e per Siracusa Archimede Irene Gionfriddo. Presenti anche il presidente di Zona Roberto Arioti, il rappresentante per gli scambi giovanili Nestore De Sanctis, il Past Governatore e direttore del Centro Studi del Distretto Lions 108YB Francesco Cirillo e numerosi rappresentanti dei club.

Durante il momento di accoglienza, i giovani hanno ricevuto da Leonardo Pipitone, rappresentante dell’Unione Siciliana Collezionisti, una cartolina con Annullo Filatelico Speciale dedicato al passaggio della Fiaccola Olimpica da Siracusa, un ricordo simbolico del legame tra la città e i grandi eventi internazionali.

Il programma della giornata ha permesso ai partecipanti di conoscere alcune delle principali bellezze del territorio.

Dopo un momento conviviale con un gelato, il gruppo ha visitato Ortigia, ammirando il Tempio di Apollo, il Tempio di Minerva, la Fonte Aretusa e i caratteristici vicoli dell’isola. La visita è stata preceduta da un giro in barca, che ha consentito ai giovani ospiti di apprezzare Siracusa anche dalla prospettiva del mare.

La serata è proseguita con una passeggiata tra le vie di Ortigia, offrendo ai ragazzi l’opportunità di vivere l’atmosfera unica del centro storico siracusano e di scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico della città.

Il “Campo Trinacria” si conferma così un’importante occasione di incontro tra culture diverse, rafforzando i valori di amicizia, solidarietà e fratellanza che rappresentano il cuore dell’impegno del movimento Lions.