Siracusa accoglie la delegazione delle Aree Marine Protette tunisine

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Video · il progetto

Siracusa è la prima tappa siciliana della missione della delegazione delle Aree Marine Protette (AMP) tunisine e dell’ANPE, in Sicilia dal 20 al 25 settembre nell’ambito del progetto GoInAMP-Med, finanziato dal programma Interreg NEXT Italia-Tunisia.

Il progetto punta a sviluppare e testare modelli di governance “glocale”, capaci di unire la conservazione della biodiversità marina allo sviluppo economico sostenibile delle comunità costiere. In un contesto in cui il Mediterraneo è tra gli hotspot di biodiversità più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alla pressione antropica, l’obiettivo è superare la “dissonanza cognitiva” tra consapevolezza ecologica e azione istituzionale, attraverso la creazione di una rete di cooperazione tra le Aree Marine Protette siciliane e tunisine.

La visita e lo stage rappresentano un intervento fondamentale per promuovere l’apprendimento pratico e la co-costruzione di un modello comune di governance partecipativa, attraverso l’osservazione diretta dei processi decisionali e della gestione continua delle AMP. La missione in Sicilia segue, in termini di reciprocità, quella della delegazione siciliana svoltasi in Tunisia dal 29 giugno al 3 luglio scorsi.

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L’arrivo e le prime giornate a Siracusa

La delegazione tunisina è arrivata domenica 20 settembre all’aeroporto di Fontanarossa, a Catania, per poi essere trasferita a Siracusa, dove ha pernottato.

Lunedì 21 settembre la giornata si è svolta interamente presso l’AMP Plemmirio, nel Comprensorio del Castello Maniace, a Ortigia. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle attività del progetto GoInAMP-Med e di quelle in corso presso l’Area Marina Protetta, si sono susseguiti tre moduli formativi a cura di ARPA Sicilia: il primo dedicato al Consorzio Plemmirio quale ente gestore dell’AMP, il secondo all’attività scientifica e alla conoscenza del mare, il terzo alla programmazione, fruizione del territorio, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Nel corso della mattinata la delegazione ha visitato il Molo Didattico, con la vasca tattile per l’esplorazione sensoriale, la Stanza del Mare e il sistema di videosorveglianza dell’area marina. Dopo il pranzo presso la sede dell’AMP, il pomeriggio è proseguito con un’escursione informativo-formativa in barca.

La giornata si è chiusa in serata con un appuntamento culturale: alle 22.00, nell’ambito dell’Ortigia Film Festival, è stato proiettato il documentario “La balena e il musicista”, realizzato in collaborazione con l’AMP Plemmirio e inserito nella sezione “La Voce del Mare”.

Martedì 22 settembre, dopo la partenza mattutina, la delegazione ha lasciato Siracusa alla volta di Messina, dove il programma è proseguito presso l’Università degli Studi (UNIME) con un momento istituzionale, moduli formativi su governance e sviluppo locale e un dibattito conclusivo, prima del trasferimento serale a Milazzo.

Le tappe successive in Sicilia

Il programma della missione prosegue poi tra il 23 e il 26 settembre con tappe all’AMP Capo Milazzo, all’ARPA Sicilia di Palermo e all’AMP Isola di Ustica, prima del rientro della delegazione a Tunisi, previsto per sabato 26 settembre dall’aeroporto di Punta Raisi.