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Siracusa accoglie la delegazione delle Aree Marine Protette tunisine

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa è la prima tappa siciliana della missione della delegazione delle Aree Marine Protette (AMP) tunisine e dell’ANPE, in Sicilia dal 20 al 25 settembre nell’ambito del progetto GoInAMP-Med, finanziato dal programma Interreg NEXT Italia-Tunisia.

Il progetto punta a sviluppare e testare modelli di governance “glocale”, capaci di unire la conservazione della biodiversità marina allo sviluppo economico sostenibile delle comunità costiere. In un contesto in cui il Mediterraneo è tra gli hotspot di biodiversità più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alla pressione antropica, l’obiettivo è superare la “dissonanza cognitiva” tra consapevolezza ecologica e azione istituzionale, attraverso la creazione di una rete di cooperazione tra le Aree Marine Protette siciliane e tunisine.

La visita e lo stage rappresentano un intervento fondamentale per promuovere l’apprendimento pratico e la co-costruzione di un modello comune di governance partecipativa, attraverso l’osservazione diretta dei processi decisionali e della gestione continua delle AMP. La missione in Sicilia segue, in termini di reciprocità, quella della delegazione siciliana svoltasi in Tunisia dal 29 giugno al 3 luglio scorsi.

L’arrivo e le prime giornate a Siracusa

La delegazione tunisina è arrivata domenica 20 settembre all’aeroporto di Fontanarossa, a Catania, per poi essere trasferita a Siracusa, dove ha pernottato.

Lunedì 21 settembre la giornata si è svolta interamente presso l’AMP Plemmirio, nel Comprensorio del Castello Maniace, a Ortigia. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle attività del progetto GoInAMP-Med e di quelle in corso presso l’Area Marina Protetta, si sono susseguiti tre moduli formativi a cura di ARPA Sicilia: il primo dedicato al Consorzio Plemmirio quale ente gestore dell’AMP, il secondo all’attività scientifica e alla conoscenza del mare, il terzo alla programmazione, fruizione del territorio, accessibilità e sostenibilità ambientale.

Nel corso della mattinata la delegazione ha visitato il Molo Didattico, con la vasca tattile per l’esplorazione sensoriale, la Stanza del Mare e il sistema di videosorveglianza dell’area marina. Dopo il pranzo presso la sede dell’AMP, il pomeriggio è proseguito con un’escursione informativo-formativa in barca.

La giornata si è chiusa in serata con un appuntamento culturale: alle 22.00, nell’ambito dell’Ortigia Film Festival, è stato proiettato il documentario “La balena e il musicista”, realizzato in collaborazione con l’AMP Plemmirio e inserito nella sezione “La Voce del Mare”.

Martedì 22 settembre, dopo la partenza mattutina, la delegazione ha lasciato Siracusa alla volta di Messina, dove il programma è proseguito presso l’Università degli Studi (UNIME) con un momento istituzionale, moduli formativi su governance e sviluppo locale e un dibattito conclusivo, prima del trasferimento serale a Milazzo.

Le tappe successive in Sicilia

Il programma della missione prosegue poi tra il 23 e il 26 settembre con tappe all’AMP Capo Milazzo, all’ARPA Sicilia di Palermo e all’AMP Isola di Ustica, prima del rientro della delegazione a Tunisi, previsto per sabato 26 settembre dall’aeroporto di Punta Raisi.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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