Siracusa accoglie la XXXII edizione del raduno “Ortigia d’Inverno”

Domani, sabato 7 dicembre, l’isola di Ortigia farà da cornice alla XXXII edizione del raduno “Ortigia d’Inverno”, storica manifestazione culturale dedicata alle auto d’epoca.

L’evento, organizzato dal club siracusano ASAS – federato ASI – riunirà appassionati e collezionisti provenienti da tutta la Sicilia, offrendo loro l’opportunità di vivere il centro storico a bordo delle proprie vetture d’antan, autentico museo automobilistico viaggiante.

Dalle 9 alle 13, lungo corso Giacomo Matteotti, residenti e visitatori potranno ammirare auto che hanno segnato la storia del design e della tecnica automobilistica italiana ed estera: modelli caratterizzati da linee inconfondibili, colori unici e stili che hanno definito un’epoca, oggi difficilmente riscontrabili nella produzione moderna.

Il raduno rappresenta non solo un omaggio al patrimonio motoristico storico, ma anche un’occasione per valorizzare Ortigia e le sue bellezze artistiche, architettoniche ed enogastronomiche, consolidando il legame tra Siracusa e il mondo delle auto classiche.

La città si prepara così ad accogliere un nuovo appuntamento all’insegna della passione, della cultura e della tradizione automobilistica.