Siracusa accoglie una nuova realtà culturale: i GenerAttivi, già operanti a Catania da quasi due anni, aprono ufficialmente una sezione anche nel capoluogo aretuseo. A guidarla saranno Alessandra Fassari, docente e giornalista pubblicista, e Carmelo Miduri, giornalista professionista.

La nuova sezione si propone come uno spazio aperto al confronto, in cui arte, cultura, informazione e formazione si intrecciano, con l’intento di valorizzare il patrimonio umano e storico di Siracusa, città da sempre crocevia di saperi e civiltà.





Daniele Lo Porto, presidente di GenerAttivi, ha dichiarato: “Con grande soddisfazione salutiamo la nascita della sezione siracusana, affidata a due professionisti di grande valore. Siracusa è una terra di cultura e di storia, e siamo certi che qui GenerAttivi saprà consolidare la sua missione, costruendo progetti che uniscono tradizione e innovazione. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere traguardi significativi in questa nuova sfida.”

Con questo passo, GenerAttivi conferma la sua vocazione a essere motore di partecipazione e crescita culturale, ampliando la sua rete e rafforzando il dialogo con il territorio.