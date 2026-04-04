Siracusa, accordo sindacale nella ristorazione: riconosciuti livelli superiori a tutti i lavoratori

Depositato all’Ispettorato del Lavoro di Siracusa – al cospetto dell’ispettrice, dottoressa Raffaela Calvo – l’importante accordo sindacale raggiunto dalla Filcams CGIL Siracusa con il suo segretario generale, Alessandro Vasquez, riguardo al riconoscimento dei livelli superiori per tutti i lavoratori e le lavoratrici di una catena importante della ristorazione commerciale.

L’accordo, che ha visto un proficuo confronto tra le parti chiamate in causa dopo la rivendicazione da parte della filcams CGIL Siracusa, prevede per tutti i dipendenti inquadrati come operai, anche non iscritti alla sigla sindacale, del riconoscimento immediato del livello superiore nell’ambito del contratto collettivo nazionale della ristorazione commerciale.

“È un grande risultato che testimonia l’applicazione e l’abnegazione da parte nostra rispetto ai diritti dei lavoratori con un occhio particolare a quanto nelle nostre possibilità è esercitabile al fine di provare a migliorare la condizione economica e reale delle persone”, dichiara il segretario Alessandro Vasquez che ringrazia la propria segreteria composta da Simona De Luca, Francesca Tamburella e Lorena D’angelo per l’importante apporto dato in questa vertenza e che vede un traguardo per tutti i dipendenti dell’azienda e non solo per quelli iscritti all’organizzazione sindacale.