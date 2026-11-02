Siracusa, accordo tra Comune e Università di Messina: ricerca, formazione e ambiente

Attualità · giunta

Un accordo di collaborazione della durata di sei anni tra il Comune di Siracusa e l’Università degli Studi di Messina, con l’obiettivo di sviluppare progetti di ricerca, attività formative e iniziative a sostegno del territorio. La Giunta comunale ha approvato all’unanimità lo schema dell’intesa, autorizzando il sindaco Francesco Italia alla sottoscrizione.

La collaborazione coinvolgerà diversi settori, dalla sostenibilità ambientale alla salute pubblica, dalla rigenerazione urbana alla transizione energetica, fino alla tutela del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico. Sul fronte della formazione, l’accordo apre alla possibilità di attivare corsi di laurea triennali e magistrali, master, percorsi di alta formazione, laboratori didattici e tirocini curriculari ed extracurriculari. Previste anche iniziative rivolte al personale comunale e alla cittadinanza.

Un altro ambito riguarda il supporto scientifico alle politiche pubbliche locali. L’Università potrà mettere a disposizione competenze, ricercatori e strutture per sviluppare studi e progetti condivisi, mentre il Comune potrà contribuire con spazi, dati e supporto organizzativo.

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L’intesa, tuttavia, non comporta l’attivazione immediata di nuovi corsi universitari o progetti già finanziati. Si tratta di un accordo quadro: ogni iniziativa dovrà essere disciplinata da successivi atti, nei quali saranno indicati obiettivi, responsabili, tempi, risorse necessarie ed eventuali costi.

Per coordinare le attività sarà istituito un comitato paritetico composto da sei rappresentanti, tre per il Comune e tre per l’Università, incaricato di proporre e monitorare i progetti e redigere una relazione annuale sui risultati raggiunti. Dal punto di vista economico, la deliberazione precisa che l’accordo non determina nuovi oneri finanziari immediati. Eventuali spese saranno autorizzate soltanto attraverso specifici provvedimenti, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

La collaborazione avrà una durata di sei anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un periodo equivalente. L’accordo non prevede vincoli di esclusiva, lasciando entrambe le istituzioni libere di sviluppare ulteriori collaborazioni.