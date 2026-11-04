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Cronaca polizia

Siracusa, accusato di aver favorito uno sbarco a Portopalo: dopo il carcere sarà espulso

di Oriana Gionfriddo ·
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espulsione polizia

Un altro cittadino straniero, scarcerato dal carcere di Cavadonna, è stato rimpatriato nel suo paese d’origine dagli agenti da Polizia di Stato.

L’uomo sarà momentaneamente condotto in un CPR dell’isola per poi essere definitivamente espulso dall’Italia. A suo carico l’aver favorito l’immigrazione clandestina in occasione di uno sbarco avvenuto lungo le coste di Portopalo di Capo Passero il 3 ottobre scorso.
Durante la carcerazione, si è reso responsabile del reato di rivolta all’interno dell’istituto penitenziario e del reato di introduzione illegale di dispositivi utilizzati per comunicare con l’esterno del carcere.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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