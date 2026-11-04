Siracusa, accusato di aver favorito uno sbarco a Portopalo: dopo il carcere sarà espulso

Cronaca · polizia

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Un altro cittadino straniero, scarcerato dal carcere di Cavadonna, è stato rimpatriato nel suo paese d’origine dagli agenti da Polizia di Stato.

L’uomo sarà momentaneamente condotto in un CPR dell’isola per poi essere definitivamente espulso dall’Italia. A suo carico l’aver favorito l’immigrazione clandestina in occasione di uno sbarco avvenuto lungo le coste di Portopalo di Capo Passero il 3 ottobre scorso.

Durante la carcerazione, si è reso responsabile del reato di rivolta all’interno dell’istituto penitenziario e del reato di introduzione illegale di dispositivi utilizzati per comunicare con l’esterno del carcere.