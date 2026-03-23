Siracusa, Acli e Fmg celebrano insieme la pasqua dei lavoratori

Una celebrazione intensa e partecipata ha segnato, nella mattinata del 20 marzo 2026, la Pasqua dei Lavoratori nell’Azienda FMG srl dei Fratelli Fazzino. Alle 11.30, l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, ha presieduto la celebrazione eucaristica all’interno dello stabilimento, riunendo titolari, personale tecnico-amministrativo, lavoratori e familiari. A concelebrare sono stati don Claudio Magro, direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, e don Giovanni Ciarcià, sacerdote dell’Opus Dei.

Ad aprire la celebrazione è stato Antonio Bianca, presidente provinciale delle Acli, che ha rivolto un saluto sottolineando il valore di un momento condiviso di fede all’interno del contesto lavorativo. Nel corso dell’omelia, l’Arcivescovo ha richiamato il cuore del messaggio pasquale, invitando tutti ad accogliere il dono dell’amore di Dio, «gratuito, universale e totale», e a tradurlo nella vita quotidiana dell’azienda. Un invito concreto a costruire relazioni autentiche e a promuovere la dignità della persona, nella prospettiva del bene comune.

Al termine della celebrazione è stata consegnata la tessera socio Acli 2026 a Mons. Lomanto, che subito dopo ha benedetto le immagini del Patriarca San Giuseppe e del martire San Sebastiano, ponendo l’intera azienda sotto la loro protezione.

“Celebrare la Pasqua nei luoghi di lavoro – ha dichiarato Antonio Bianca, presidente provinciale delle Acli – significa riportare al centro la persona e la sua dignità. In un tempo in cui il lavoro rischia spesso di essere ridotto a semplice produttività, momenti come questo ci ricordano che l’impresa è prima di tutto una comunità di persone. Come Acli continuiamo a promuovere una cultura del lavoro che metta al primo posto le relazioni, la solidarietà e il bene comune”. L’Arcivescovo ha infine rivolto a tutti l’augurio di una Santa Pasqua, esortando a crescere nella fraternità e a custodire nei cuori la pace di Dio.