Siracusa, acqua a singhiozzo in Borgata e Ortigia: i tecnici di Aretusacque al lavoro

Attualità · servizio idrico

Aretusacque informa la cittadinanza che permane una situazione di carenza nell’erogazione del servizio idrico nelle zone della Borgata e di Ortigia.

Il personale operativo dell’azienda è già al lavoro per individuare e risolvere le criticità che stanno causando la riduzione dei flussi idrici nelle aree interessate. Le squadre tecniche stanno intervenendo senza soluzione di continuità al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di esercizio della rete.

Salvo imprevisti, il ripristino dei regolari flussi idrici è previsto nel corso del pomeriggio della giornata odierna.

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Aretusacque si scusa con gli utenti per i disagi e assicura il massimo impegno per il completo ritorno alle condizioni di regolare esercizio.