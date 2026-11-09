Siracusa, acqua: finiti i lavori a Tremmilia e viale Epipoli, possibili cali di pressione

Aretusacque comunica che si sono concluse con esito positivo le attività di riparazione programmate sulla condotta di adduzione a servizio del serbatoio Bufalaro Basso.
Nel corso delle operazioni, oltre all’intervento già previsto in zona Tremmilia, è stata effettuata una seconda riparazione nel sottopasso di viale Epipoli, dove è stata individuata un’ulteriore criticità sulla stessa infrastruttura.
Considerata la necessità di sospendere temporaneamente l’alimentazione della condotta per consentire l’esecuzione dei lavori, la Società ha ritenuto opportuno cogliere l’occasione per eseguire contestualmente entrambe le riparazioni. Tale scelta ha permesso di intervenire su due punti nevralgici della rete senza determinare ulteriori sospensioni del servizio per le utenze interessate.
L’attività eseguita consentirà di migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e di ridurre il rischio di future dispersioni lungo la condotta che alimenta il serbatoio Bufalaro Basso.
A seguito della rimessa in esercizio della rete, i flussi idrici sono attualmente in fase di progressiva stabilizzazione. Pertanto, nelle prossime ore potrebbero ancora registrarsi temporanei fenomeni di riduzione della pressione nelle zone servite dal serbatoio, destinati comunque a risolversi con il completo riequilibrio del sistema di distribuzione.
Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante l’esecuzione delle attività, confermando il proprio impegno nel miglioramento e nella manutenzione delle infrastrutture idriche del territorio.