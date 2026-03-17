Siracusa, addio a Salvatore Zanghì, storico segretario provinciale del Sunia

Si è spento a Siracusa, all’età di 70 anni, Salvatore Zanghì, conosciuto da tutti come Totò, per tanti anni punto di riferimento del Sunia, il sindacato della Cgil che si occupa della tutela degli inquilini e dei proprietari di abitazioni. I funerali si terranno domani 18 marzo alle 16 in Santuario.

Dopo la sua esperienza lavorativa come dipendente Telecom, una volta raggiunta la pensione Zanghì aveva scelto di dedicarsi con ancora maggiore impegno all’attività sindacale e sociale, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze al servizio della collettività.

Nel suo ruolo di segretario provinciale del Sunia, si è speso con costanza per affrontare i temi legati alla casa, ai diritti degli inquilini, alle difficoltà abitative e più in generale alle politiche sociali, sempre con un approccio concreto e con una forte attenzione verso le persone più fragili.

Chi lo ha conosciuto ne ricorda la passione, la disponibilità al confronto e la convinzione con cui portava avanti le proprie battaglie, credendo fermamente nei valori del sindacato e nella necessità di garantire tutele reali a chi viveva situazioni di difficoltà.

“Ci sono persone che ricoprono con passione ruoli socialmente rilevanti lontano dai riflettori e la loro azione si rivela ugualmente efficace e positiva. Salvatore Zanghì era una di queste”. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commentando la scomparsa del segretario provinciale del Sunia. “Con Zanghì – prosegue Italia – mi sono incontrato decine di volte per parlare di emergenza abitativa e sempre mi sono travato davanti un interlocutore competente, che faceva del pragmatismo e del garbo i suoi caratteri distintivi. Lo spingevano una forte carica umana e il senso del rispetto per le esigenze delle persone in difficoltà, uno stile che lo rendeva automaticamente affidabile, anche perché conoscitore delle problematiche legate all’edilizia sociale siracusana”. ​Il sindaco Italia, anche a nome della comunità siracusana e dell’Amministrazione, porge le condoglianze alla famiglia e al Sunia.