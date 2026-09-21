Siracusa, addio ad Andrea Breci: l’AIA ricorda la sua passione al servizio dei giovani

Attualità · Il cordoglio

Dopo il dolore della Sezione di Siracusa e della comunità arbitrale siciliana, arriva anche il cordoglio dell’Associazione Italiana Arbitri per la scomparsa di Andrea Breci, osservatore siracusano morto a seguito del grave incidente avvenuto nei giorni scorsi mentre si stava recando al raduno degli osservatori del Comitato Regionale Arbitri Sicilia.

Il Comitato Nazionale dell’AIA ha voluto rispettare i tempi e la sensibilità della famiglia, attendendo che fosse quest’ultima, attraverso la Sezione di Siracusa, a comunicare per prima la notizia della morte.

Ora l’associazione nazionale si stringe attorno ai familiari e alla sezione siracusana. “La scomparsa di Andrea lascia sgomenta tutta l’Associazione e, in modo particolare, il mondo arbitrale siciliano e l’intera Sezione di Siracusa, che con lui hanno condiviso anni di passione, amicizia e appartenenza“, si legge nel messaggio del Comitato Nazionale.

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A esprimere la propria vicinanza alla famiglia sono il vicepresidente vicario Francesco Massini, il Comitato Nazionale e gli oltre 30 mila associati dell’Associazione Italiana Arbitri.

Nel messaggio viene ricordato anche l’impegno di Breci all’interno dell’associazione. La sua esperienza di osservatore era stata messa a disposizione dei colleghi più giovani, accompagnandoli nel percorso di crescita arbitrale.

“Di Andrea resteranno il ricordo, gli insegnamenti e, soprattutto, la passione con cui ha vissuto l’Associazione, mettendo la propria esperienza al servizio degli altri e accompagnando tanti giovani arbitri nel loro percorso di crescita“, sottolinea l’AIA.

Particolarmente significativo anche il gesto compiuto dalla famiglia in queste ore di dolore: il consenso alla donazione degli organi, che consentirà ad altre persone di continuare a vivere. Per l’Associazione si tratta di “uno straordinario gesto di generosità”, capace di trasformare una perdita così dolorosa in un ultimo dono di speranza.

Un messaggio, quello del Comitato Nazionale, che si conclude con poche parole, affidate alla memoria di un associato che ha dedicato anni al mondo arbitrale: “Ciao Andrea”.