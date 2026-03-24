Siracusa aderisce alla “Barefoot Walk”: madri palestinesi e israeliane unite per la pace

Il 24 marzo Siracusa risponderà all’appello delle madri palestinesi e israeliane che a Roma cammineranno insieme nella Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace.

Le donne palestinesi di Women of the Sun e le donne israeliane di Women Wage Peace, da sempre a fianco nella richiesta di pace, dignità e diritti, promuovono una Marcia che si svolgerà a Roma il 24 marzo: The Barefoot Walk-Camminata a piedi nudi

L’appello delle madri:

“Noi, donne palestinesi e israeliane di ogni estrazione sociale, siamo unite nel desiderio umano di un futuro di pace, libertà, uguaglianza, diritti e sicurezza per i nostri figli e le generazioni future.

Crediamo che anche la maggior parte delle persone delle nostre nazioni condivida il nostro desiderio comune. Pertanto, chiediamo ai nostri leader di ascoltare il nostro appello e di avviare tempestivamente colloqui e negoziati di pace, con un impegno determinato a raggiungere una soluzione politica al lungo e doloroso conflitto, entro un lasso di tempo limitato.

Invitiamo i popoli di entrambe le nazioni, palestinese e israeliano, e i popoli della regione, ad aderire al nostro appello e a dimostrare il loro sostegno alla risoluzione del conflitto.

Invitiamo le donne del mondo a sostenerci per un futuro di pace e sicurezza, prosperità, dignità e libertà per noi stesse, i nostri figli e le persone della regione.

Invitiamo le persone di pace di tutto il mondo, giovani e anziani, i leader religiosi, le persone influenti, i leader delle comunità, gli educatori e coloro che hanno a cuore questa questione, ad aggiungere la loro voce al nostro appello.

Invitiamo i nostri leader ad ascoltare la voce e la volontà dei popoli in questo appello per risolvere il conflitto e raggiungere una pace giusta e inclusiva. Ci impegniamo a svolgere un ruolo attivo nel processo negoziale fino alla sua risoluzione, in linea con la Risoluzione ONU 1325.

Invitiamo i nostri leader a mostrare coraggio e visione per realizzare questo cambiamento storico, a cui tutti aspiriamo. Uniamo le forze con determinazione e collaborazione per restituire speranza ai nostri popoli.

“Perché nessun bambino dovrebbe essere ucciso, né cresciuto per uccidere. Perché le donne devono essere incluse nei processi di pace. Perché è ora di iniziare un movimento globale per la pace””

A Siracusa l’iniziativa promossa da: la Convenzione per i diritti del Mediterraneo: ruolo centrale delle donne; la Brigata Rosa; il Comitato Siracusano per la Palestina; coordinamento donne CGIL -ANPI, ARCI, Ad Gentes, UDI, Un’altra storia.

Aderiscono: Stonewall GLBT, Arcigay Siracusa, Agedo, Cobas Scuola, ANPI Avola, Rifondazione Comunista, AVS, Sinistra Futura, Accoglierete