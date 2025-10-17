Siracusa aderisce alla Carta Europea della Disabilità

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Damiano De Simone (Forza Italia), che impegna l’Amministrazione comunale a stipulare la convenzione con il Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, per il pieno riconoscimento della Carta Europea della Disabilità (Disability Card) anche nel territorio comunale.

Attraverso questa adesione, Siracusa si allinea alle migliori pratiche europee in tema di inclusione e accessibilità, garantendo agevolazioni e semplificazioni per le persone con disabilità, sia residenti che turisti.

La Disability Card consente infatti l’accesso gratuito o agevolato a numerosi servizi e attività, come musei, teatri, eventi culturali e sportivi, strutture ricettive e mezzi di trasporto, semplificando al contempo il riconoscimento della condizione di disabilità, senza la necessità di esibire certificazioni aggiuntive.

Per i cittadini residenti, la carta offrirà uno strumento utile per usufruire più facilmente dei servizi comunali, promuovendo piena partecipazione alla vita pubblica e culturale.

Per i turisti, invece, sarà un segnale importante di accoglienza e civiltà, favorendo l’accesso ai luoghi della cultura e del tempo libero, in una città che cresce sempre più anche come destinazione turistica.

“Questa approvazione – dichiara Damiano De Simone – è un segnale importante: su temi così delicati e fondamentali non esistono barriere politiche, ma valori che ci accomunano. Ringrazio l’Amministrazione comunale e tutti i colleghi consiglieri per aver sostenuto convintamente questa proposta”.