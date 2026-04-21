Siracusa, Aeronautica Militare: “Il nuovo decreto rafforza sicurezza e soccorso sul territorio”

Il decreto emanato lo scorso 26 marzo rappresenta un passaggio strategico per il futuro del Distaccamento Aeronautico di Siracusa. È quanto chiarisce l’Aeronautica Militare in una nota ufficiale, intervenendo nel dibattito nato attorno alle recenti notizie sull’area dell’ex idroscalo.
Secondo quanto spiegato, il provvedimento non ostacola i progetti di valorizzazione dell’area né le iniziative dell’amministrazione comunale, ma punta a garantirne sin da subito la piena operatività, in particolare per attività di soccorso e pubblica utilità.
Nel dettaglio, il decreto – adottato nell’ambito delle competenze del Capo di Stato Maggiore – abilita la piazzola elicotteri del sito alle operazioni di volo a vista diurno (VFR) per velivoli fino alla classe AW139. Una misura che, sottolinea la Forza Armata, consente di operare con maggiore efficacia e tempestività secondo una logica “dual use”, cioè con impieghi sia militari che civili.
L’autorizzazione rafforza in particolare il servizio di Ricerca e Soccorso aereo (SAR), garantendo interventi più rapidi per la salvaguardia della vita umana, ma anche un supporto concreto nelle operazioni antincendio, a tutela del territorio.
“Il decreto – si legge nella nota – non limita lo sviluppo dell’area, ma ne garantisce l’immediata funzionalità in condizioni di piena sicurezza”, consolidando il ruolo del sito come presidio strategico per l’intero quadrante.
Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa, che dipende dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, assicura il supporto logistico-amministrativo alla 137ª Squadriglia Radar Remota di Mezzogregorio e gestisce anche attività di protezione sociale a favore del personale militare e delle loro famiglie.
Con questo intervento, conclude la nota, l’Aeronautica Militare ribadisce il proprio impegno a garantire sicurezza, rapidità di intervento e capacità operativa al servizio dei cittadini.
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