Siracusa, affidamenti diretti e contributi. De Simone: “serve un regolamento”

Il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, interviene sul tema della gestione degli affidamenti diretti con annessi contributi pubblici assegnati ad associazioni, previsti dal D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per importi inferiori ai 140.000 euro.

“Pur trattandosi di uno strumento legittimo – spiega De Simone – è evidente che l’assenza di un regolamento comunale che disciplini in modo puntuale modalità, criteri e tempistiche di assegnazione può generare confusione, dubbi o percezioni di disparità, motivo per cui si ritiene opportuno colmare questo vuoto normativo.”

Il Consigliere annuncia, quindi, l’intenzione di farsi promotore di una proposta per definire un regolamento che introduca trasparenza, chiarezza procedurale e controlli condivisi. “Va sottolineato – aggiunge – il rischio concreto di un’eccessiva discrezionalità o di inopportunità di arbitrio da parte di chi decide a chi destinare i contributi. Un rischio che, se non ben regolato, potrebbe tracimare in una pericolosa zona d’ombra.”

Particolare attenzione, secondo De Simone, va posta soprattutto nel caso in cui i fondi erogati siano destinati a finalità sensibili, come servizi di tipo sociale e solidale: “In questi casi, ogni scelta deve poter essere letta in maniera limpida e imparziale, affinché il valore della solidarietà non venga messo in discussione da scelte opache o poco comprensibili ma percepite come giuste, imparziali e trasparenti.”

“Regolare non vuol dire ostacolare – conclude De Simone – ma creare un clima di fiducia e correttezza a garanzia di cittadini e associazioni che intendono partecipare alla vita pubblica.”