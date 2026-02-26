Siracusa, affidato il supporto per il concorso della nuova stazione marittima

Un altro passaggio formale verso la futura nuova stazione marittima di Siracusa è stato compiuto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Con una determinazione della Direzione tecnica manutenzioni, servizi ambiente ed energia, l’AdSP ha disposto un impegno di spesa di 24.400 euro in favore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (Dicar) dell’Università di Catania.

L’atto riguarda la collaborazione tra AdSP e Dicar per lo sviluppo, la definizione, la formulazione e l’espletamento del concorso di progettazione che l’Autorità portuale intende promuovere per realizzare la nuova stazione marittima nello scalo aretuseo.

La determinazione, firmata dal dirigente Franco D’Alpa, si inserisce nel quadro del rapporto di collaborazione già esistente tra l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale e l’Università di Catania, sancito da un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2021 e poi concretizzato, per questa specifica attività, in una convenzione firmata il 25 novembre 2025. L’obiettivo è dotare l’Autorità portuale di un supporto tecnico-scientifico qualificato nelle fasi preparatorie del concorso e nelle attività di assistenza al RUP per la gestione della procedura.

Il Dicar, viene evidenziato nell’atto, dispone delle competenze necessarie per accompagnare l’AdSP nelle attività propedeutiche alla definizione del concorso, in un contesto che riguarda non solo l’infrastruttura in sé, ma anche temi più ampi come sviluppo sostenibile, governo del territorio, paesaggio e valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali. Alla base della scelta c’è la volontà dell’Autorità portuale di rafforzare il ruolo di Siracusa nel sistema portuale della Sicilia orientale, in particolare sul fronte del traffico passeggeri, crocieristico e del diporto.

Nella determinazione si richiama infatti uno degli obiettivi specifici del POT (Piano operativo triennale), che punta alla creazione di una “offerta turistica integrata” per lo sviluppo del settore crocieristico e della navigazione da diporto, anche attraverso l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di quelle mancanti.

Secondo l’AdSP, l’attrattività della città, unita alle attività di promozione dello scalo aretuseo e al crescente numero di navi da crociera in arrivo, rende ormai necessario un riordino dell’area del terminal crocieristico. Da qui l’idea di una nuova stazione marittima dotata di servizi a terra in grado di rispondere alle esigenze contemporanee di accoglienza e sicurezza dei crocieristi.

La somma impegnata è pari a 24.400 euro complessivi, con questo provvedimento l’AdSP non avvia ancora il concorso di progettazione vero e proprio, ma compie un passaggio preliminare importante: mettere in campo il supporto specialistico necessario per costruire e gestire correttamente la procedura.