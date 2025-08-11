Siracusa, agente della Polizia penitenziaria aggredito: solidarietà del senatore Scalfarotto (IV)

“La mia più sentita solidarietà, e un augurio di guarigione, all’agente penitenziario di Siracusa vittima di una grave aggressione”. Lo dice Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, a proposito dell’aggressione subita da un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Siracusa.

“È inaccettabile che i nostri agenti penitenziari debbano svolgere il loro lavoro in condizioni simili. Il carcere di Siracusa, come molti altri nel nostro paese, versa in una situazione di sovraffollamento, che non solo causa malessere e un aumento di tensione tra i detenuti, ma mette in grave pericolo anche i nostri agenti. Nei fatti, l’inazione di questo Governo li costringe a svolgere il proprio lavoro senza garanzie minime di sicurezza e rispetto della loro incolumità, e questo è inaccettabile”, conclude.



