Siracusa, agevolazioni fiscali in Borgata. Cavallaro: “proposta senza confronto, bisogna estendere anche a Mazzarona”

“Continua il metodo dell’arroganza, della prova muscolare e del mancato confronto. Dall’oggi al domani è arrivata la richiesta di convocazione urgente del consiglio comunale per discutere in fretta e furia una proposta interessante, ma con molteplici criticità, che è quella delle agevolazioni fiscali per le nuove attività alla Borgata. Una proposta che meritava riflessione, dialogo e confronto con i protagonisti, con gli ordini professionali, con i rappresentanti dei proprietari di immobili e delle categorie produttive. La supponenza di essere portatori di verità rivelata è oramai diventata prassi nauseante”.

Così Paolo Cavallaro, capogruppo Fratelli d’Italia, in merito alle agevolazioni fiscali per la Borgata.

“Questa mattina proveremo a migliorare la proposta n.70 la n.73 del 4 dicembre scorso, che introducono fiscalità di vantaggio per le nuove attività che apriranno alla Borgata dal 2026 e per 5 anni. – dice Cavallaro – Con appositi emendamenti proveremo ad estendere gli incentivi a tutte le attività esistenti, che hanno caparbiamente tenuto aperto nonostante ogni difficoltà e l’assenza di un valido programma di governo della città, tra errori di illuminazione, chiusure di uffici comunali, disinteresse su eventi culturali e turistici e clima di totale insicurezza. Proveremo ad estendere gli incentivi a tutti coloro che affitteranno gli immobili con contratti ad uso abitativo a canone agevolato, perché la Borgata è anche per coloro che ci vivono e vogliono viverci. È notorio che la sovrabbondanza di b&b e case vacanze ha notevolmente ridotto l’offerta di immobili in affitto e sono migliaia le persone in cerca di un’abitazione a canoni calmierati. Proveremo a conciliare le opportunità di crescita delle attività commerciali con l’ esigenza dei cittadini a continuare ad avere spazi di socializzazione, e dei soggetti con difficoltà motorie a muoversi sui marciapiedi, perché la Borgata non diventi invivibile tra marciapiedi ristretti, mancanza di posti auto e centinaia di dehors.

“Proveremo ad impegnare l’Amministrazione comunale – conclude – a estendere gli stessi incentivi alle altre aree della città che presentano le stesse difficoltà e problematiche, come la Mazzarona, inspiegabilmente lasciata fuori dal programma di rilancio economico. Non è un mistero che la Borgata per questa amministrazione deve diventare la valvola di sfogo di Ortigia, oramai satura di attività turistiche, ma non possiamo consentire che vengano fatte discriminazioni tra cittadini e tra diverse aree della città, tutti e tutte di pari dignità. Ringraziamo tutti i cittadini che quotidianamente si rivolgono a noi per provare a rappresentare le esigenze del territorio, perché soltanto attraverso il confronto e la disponibilità al dialogo possono realizzarsi le proposte migliori, opportunità, o meglio ancora necessità, di cui questa Amministrazione non riesce a comprenderne l’ importanza.”