Ultime news

2 minuti di lettura
Pd

Siracusa, agevolazioni fiscali in Borgata. Il Pd: “provvedimento di Giunta senza confronto con la città”

Ieri la discussione animata in Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Francesco Italia

Il gruppo consiliare del Partito Democratico

Ieri la discussione animata in Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Francesco Italia

2 minuti di lettura

Il Gruppo consiliare del PD sui provvedimenti per la Borgata su Imu e CUP continua a non essere convinto “e l’Amministrazione con la sua maggioranza procede ancora una volta in perfetta solitudine”, così in una nota Angelo Greco, Sara Zappulla e Massimo Milazzo a seguito del dibattito di ieri in Consiglio comunale rispetto alle agevolazioni fiscali in Borgata.

Il gruppo ha scelto di non approvare i provvedimenti, “nonostante ne condivida in parte la ratio, per l’assenza di un’impostazione strutturale e della volontà della Giunta di procedere senza un reale confronto con la città, le associazioni di categoria e le forze di opposizione”, spiegano i consiglieri

“Abbiamo chiesto – continua la nota – fin dall’inizio un ragionamento complessivo sulle politiche fiscali, capace di tenere insieme equità, sviluppo economico e coesione sociale. Al contrario, la maggioranza ha preferito un approccio frettoloso e parziale, limitandosi a interventi che non guardano agli effetti di medio e lungo periodo sul tessuto produttivo del quartiere. Durante il dibattito siamo riusciti a ottenere un miglioramento nella definizione dei codici ATECO, ma tutti gli altri emendamenti presentati dalle forze di opposizione sono stati respinti. Emendamenti che miravano a tutelare artigiani e attività esercitate da persone fisiche, a non penalizzare le attività già esistenti, a sostenere il rientro di chi lavora fuori Siracusa e a incentivare l’affitto a canone concordato.”

“La discussione in aula ha evidenziato inoltre le difficoltà della maggioranza, che non è riuscita a garantire nemmeno i numeri per l’immediata esecutività del provvedimento, scegliendo comunque di non aprire alcun confronto sulle questioni di merito. – e poi concludono – Resta infine un dato politico evidente: per il resto della città le tariffe IMU rimarranno al massimo consentito, senza alcuna riflessione sull’impatto sociale ed economico di queste scelte. Come gruppo consiliare di opposizione continuiamo a ritenere che le politiche fiscali non possano essere calate dall’alto, ma debbano nascere dal confronto con la città e da una visione chiara di sviluppo. Su questi temi continueremo a incalzare l’Amministrazione, dentro e fuori il Consiglio comunale.”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi