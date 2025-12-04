Siracusa, agevolazioni per la Borgata, arrivano i primi sì ma anche dubbi e richieste

Il pacchetto di agevolazioni fiscali e patrimoniali approvato dalla Giunta comunale per rilanciare il quartiere Borgata apre un fronte di reazioni articolate in città. Dopo l’annuncio delle misure – che prevedono riduzioni Imu, esenzioni dal Canone unico patrimoniale e incentivi per chi avvierà nuove attività a partire dal 1° gennaio 2026 – arrivano le prime note ufficiali da associazioni, comitati e realtà del territorio.

La Camera del Lavoro “La Borgata”, assieme alla Cna e a numerose realtà sociali e culturali del quartiere, accoglie positivamente la delibera della Giunta Italia, definendola “una misura attesa da anni”. Secondo Alessandro Acquaviva, responsabile della CdL, l’intervento fiscale è il risultato della mobilitazione di associazioni, residenti e professionisti e potrebbe contribuire a riequilibrare il mercato turistico cittadino, alleggerendo la pressione su Ortigia, ormai considerata satura. Tuttavia, nella nota firmata da un ampio fronte di sigle e cittadini, gli stessi promotori avvertono: le agevolazioni sono “necessarie ma non sufficienti” per garantire una vera rinascita della Borgata.

Le richieste sono precise: ripristino dei servizi pubblici essenziali (dalla polizia municipale alla biblioteca, fino alla pubblica illuminazione); interventi sociali e di prevenzione contro il crescente disagio del quartiere; azioni mirate contro la microcriminalità; investimenti sul tessuto comunitario, senza i quali il rischio è che le misure fiscali restino inefficaci.

La preoccupazione principale è che il sostegno economico, da solo, non basti a sostenere nuove attività se non accompagnato da condizioni di vivibilità minima e sicurezza urbana.

Anche Lealtà e Condivisione, con una nota firmata dal presidente Carlo Gradenigo, prende posizione sulla delibera. Il punto di partenza è lo stesso: la Borgata ha bisogno di attenzioni e investimenti. Ma la lettura è più critica. Gradenigo mette in luce una contraddizione politica: da un lato si parla di limitazioni alle attività ricettive e di ristorazione in Ortigia, con aumento dei canoni e possibilità di blocco delle licenze; dall’altro, per la Borgata, si prevede un pacchetto di benefici che riguarda gli stessi settori.

Da qui una serie di domande: Le agevolazioni saranno collegate alla residenzialità di chi investe? È prudente includere proprio ricettivo e ristorazione, i settori considerati “a rischio saturazione” appena oltre i ponti? Chi beneficerà davvero dell’esenzione del suolo pubblico? È opportuno varare un provvedimento così ampio senza una direzione culturale e sociale chiara per il quartiere? La paura è quella di un nuovo “effetto Ortigia”: aumento dei canoni, prezzo degli affitti, proliferazione dei dehors, espulsione graduale dei residenti storici.

Secondo Gradenigo, la sfida non è attrarre qualsiasi impresa, ma orientare lo sviluppo: valorizzare artigianato, botteghe, cultura, marineria, multietnicità – elementi identitari che ancora oggi distinguono la Borgata.

Le misure fiscali approvate dalla Giunta rappresentano soltanto la prima tappa del percorso: il pacchetto dovrà passare dal Consiglio comunale, che avrà la responsabilità di approvare o modificare le agevolazioni e definire criteri e limiti. Intorno a quel voto si sta già costruendo un confronto pubblico serrato: sostegno alle agevolazioni come strumento di rilancio economico, ma anche richieste di servizi, regole, identità e prevenzione del degrado. La Borgata diventa (o potrebbe diventare) così laboratorio di un nuovo modello di rigenerazione urbana: aperto, partecipato, ma ancora tutto da definire.